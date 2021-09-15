Eskişehir’de sağanak yağış hava sıcaklığını 6 derece kadar düşürdü

Eskişehir’de Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarının ardından sağanak yağış etkili olmaya başlarken, hava sıcaklığı da hissedilir biçimde düştü.

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yapmış olduğu kuvvetli yağış uyarısı dün geceden itibaren etkili oldu. Sabaha karşı şiddetini arttıran yağışı fark eden Eskişehirliler, yeni güne evlerinden şemsiye ve yağmurluklarını alarak çıktı. Yağmura hazırlıksız yakalana vatandaşların ise saçak altlarında beklediği görüldü. Oldukça yoğun olan yağışın, Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış bırakacağı tahmin edildi. Kuvvetli olması beklen sağanak yağış için yetkililer sel ve su baskınına karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Öte yandan Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yağışla birlikte hava sıcaklıklarının 3 ile 6 derece arasında düşmesi beklendiği aktarılırken il genelinde hava sıcaklığının ortalama 17 derece olması tahmin edildiği belirtildi.

Soğuyan havadan dolayı vatandaşların önceki günlere nazaran daha kalın giyindiği görüldü.

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