Göçmen Sağlığı Merkezi için ilk adım atıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü (ESM) Göçmen Sağlığı Merkezi açılması için ilk adımı attı.

Protokol imza töreni Rektörlük Senato Salonunda ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Rifat Edizkan ile Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

İşbirliği ile ESOGÜ’nün Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’ndan sağladığı bütçe kapsamında oluşturduğu Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi içerisinde Göçmen Sağlığı Merkezi kurulacak. En az 6 odalı merkezin ısınma, elektrik, su, internet hizmetleri ESOGÜ, Merkezin oluşturulması için gereken tadilat işlemleri ESM tarafından yerine getirilecek. ESM, ESOGÜ Çamlık Yerleşkesindeki ESOGÜ Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezinin içerisinde kurulacak Göçmen Sağlığı Merkezinin personel, ilaç, araç, gereç ve malzeme ihtiyacını karşılayacak. Göçmen Sağlığı Merkeziyle, Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi tarafından yürütülen hizmetlere ek olarak 2021 Eylül 2024 Eylül ayları süresince 3 yıl boyunca yabancı uyruklu vatandaşlara sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.