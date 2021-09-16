(ÖZEL) Kadın muhtar traktöre binip mahallesini ilaçladı Traktörle sokakları ilaçlayan kadın muhtar mahalle sakinlerini gururlandırdı Şeker Mahallesi’nin “şeker” muhtarı traktör tepesinde Muhtar Canan Arı: “Muhtarlığa oturmaya gelmedim” Mahalle sakini Ayhan Onukcan: “Bir kadının traktöre binip mahalleyi ilaçlayacağı aklıma gelmezdi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Kadın muhtar traktöre binip mahallesini ilaçladı Traktörle sokakları ilaçlayan kadın muhtar mahalle sakinlerini gururlandırdı Şeker Mahallesi’nin “şeker” muhtarı traktör tepesinde Muhtar Canan Arı: “Muhtarlığa oturmaya gelmedim” Mahalle sakini Ayhan Onukcan: “Bir kadının traktöre binip mahalleyi ilaçlayacağı aklıma gelmezdi”

İHA

(ÖZEL) Kadın muhtar traktöre binip mahallesini ilaçladı Traktörle sokakları ilaçlayan kadın muhtar mahalle sakinlerini gururlandırdı Şeker Mahallesi’nin “şeker” muhtarı traktör tepesinde Muhtar Canan Arı: “Muhtarlığa oturmaya gelmedim” Mahalle sakini Ayhan Onukcan: “Bir kadının traktöre binip mahalleyi ilaçlayacağı aklıma gelmezdi”

Eskişehir’de kadın muhtar Canan Arı’nın mahallede yaşadıkları sinek problemi üzerine traktöre binerek sokakları bizzat kendisinin ilaçlaması, mahalle sakinleri tarafından gururla karşılandı.
Geçtiğimiz aylarda da adından yardım faaliyetleri ve hayvanseverliğiyle söz ettiren Tepebaşı bölgesine bağlı Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, yine mahalle sakinlerinin gönlünü kazandı. Belediye ilaçlama yapsa da bazı iklimsel sebeplerden dolayı mahallede sinek sorunu devam edince muhtar Arı, elini taşın altına koydu. Arı, traktöre binip sokak sokak gezerek mahalleyi ilaçladı. Muhtarlarını traktör tepesinde gören mahalle sakinleri, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

“Traktöre bindim her sokağı, caddeyi ilaçladım”
Diğer senelere oranla bu sene daha fazla sinek problemi yaşanması üzerine mahalleyi traktörle ilaçladığını anlatan Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, her şeyin mahalle sakinlerinin huzuru için olduğunu belirtti. Arı, “Bu sene yağmur çok fazla yağmadı ve Porsuk çayının suyu durgun olduğu için sinek oluşumu biraz daha fazlalaştı. Mahalle sakinlerinden bu konuyla alakalı şikâyet gelmeye başladı. Kurumlarımız sağ olsun ilaçlıyorlar, ancak problem devam edince ben de onlara destek olmak amaçlı haftada bir gün traktörle ilaçlama yaptım. Her şey mahalle sakinlerimin huzuru ve refahı için. Traktöre bindim ilaçlama yaptım, her sokağı, caddelere kadar ilaçladım” diye konuştu.

“Muhtarlığa oturmaya gelmedim”
Mahallede zamanlarını dolu dolu geçirdiklerini ve çeşitli konularda farklı projeleri olduğunu söyleyen Muhtar Arı, “Tek işimiz hizmet sloganıyla yola çıkmıştım. Muhtarlığa oturmaya gelmedim, her alanda her yere yetişmeye çalışıyorum. Mahalle sakinlerimin her konuda ne istekleri olursa yanlarında olmaya çalışıyorum. Akla gelebilecek her türlü projede yer almak gerekiyor. İlaçlamayı bitirdik, insanlar rahat etti. Bu iş bitti diye gelip muhtarlıkta oturayım diye düşünmedim; gençlerimiz için, kadınlarımız için projeler yapıyorum. Mahallemizde zamanımızı dolu dolu geçiriyoruz. Şeker Mahallemin şeker sakinleri videomu çekmiş, ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum onlara da” dedi.
Mahalle sakinleri ‘şeker’ muhtarıyla gurur duyuyor
Şeker Mahallesi’nde yaşayan Müesser Özbek, muhtarlarıyla gurur duyduklarını söyledi. Özbek, “Şeker Mahallesi’nin ‘şeker’ muhtarı. Ben ona ‘iyilik meleği’ diyorum, kanatsız iyilik meleğimiz. Herkese yardıma koşuyor. Mahallede bir çukur oluyor, muhtarımıza haber veriyoruz, hemen yetkililerle irtibata geçiyor, hallediyor. Sineklenme oluyor, haber veriyoruz, hemen bizzat kendisi ilaçlıyor. Belediyeye, valiliğe başvurmamıza gerek kalmıyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Farklı bir mahallede yaşamasına rağmen Muhtar Canan Arı’nın faaliyetlerine şahit olduğunu belirten Hülya Orhun, “Çok memnunuz, Allah razı olsun. Bir işimizi ikiletmeden hemen yapar. Çok mütevazıdır, çok severiz. Erenköy Mahallesi’nde oturmama rağmen ben Canan Hanımın muhtarlığından haberdarım. Kendisi her zaman yardıma koşar. Gurur duyuyoruz. Geçenlerde yaptığı ilaçlama çalışması çok hoşumuza gitti, gururlandıracak bir şey” dedi.
“Bir kadının traktöre binip mahalleyi ilaçlayacağı aklıma gelmezdi”
Kadın muhtarın traktörle mahalleyi ilaçladığına şahit olunca yaşadığı şaşkınlığı anlatan mahalle sakini Ayhan Onukcan, “Bizim muhtarımız, medarı iftiharımız. Gerçekten bu yaşıma kadar böyle bir muhtar ne gördüm, ne şahit oldum. Kendisi mahallede elinden gelmeyen hiçbir iş, yetişmediği hiçbir yer yok. Tüm Türkiye tanıyor kendisini. Bir kadın, hiç kalkıp da traktör kullanıp mahalleyi ilaçlar mı? Bir gördüm şok oldum. Hatta kıyamadım, dedim ‘Canan Hanım size şapka vereyim de başınıza güneş geçmesin’. Herkesin yardımına koşar. Egosu sıfır. Herkese eşit davranır. Durduğu yerde durmuyor, her tarafa yetişiyor. On parmağında yirmi marifet. Bir kadının traktöre binip mahalleyi ilaçlayacağı aklıma gelmezdi, kendisiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.
“Onunla ne kadar gurur duysak az”
Muhtarlarının iyi kötü her zaman yanlarında olduğunu aktaran Banu Kasap, “Ben karşıda oturduğum için sürekli muhtar hanımın faaliyetlerine şahit oluyorum. Traktörün üzerinde de gördüm, mahalleye ilaçlama yaptı. Bütün mahalleli olarak alkış tuttuk. Mahalle olarak her konuda yanımızda. Düğünümüzde, cenazemizde, iyi kötü her zaman yanımızda oldu” dedi. Bir diğer mahalle sakini Şahin Aşkın ise, “Birçok mahallenin yanına koşuyor, ilaçlama olsun yardım olsun. Biz de alkış yaptık. Ben böyle bir muhtar görmedim. Çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor. Onunla ne kadar gurur duysak az. Hiçbir muhtarın yapamadığı işi tek başına yapıyor, helal olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü Verim, kuraklığa rağmen beklentiyi karşıladı, bazı alanlardaki toprak yapısına göre bir dönüme denk gelen arazilerde 135 kilogram kapasiteye ulaşıldı Eskişehir’de tohumluk ayçiçeği hasadı havadan görüntülendi Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Alternatif bir ürün olması çok önemli”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü ...
Göçmen Sağlığı Merkezi için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Göçmen Sağlığı Merkezi için ilk adım atıldı
Devlet Konservatuvarı’ndan yılın ilk dinletisi
YEREL HABERLER Devlet Konservatuvarı’ndan yılın ilk dinletisi
KETEM Destek Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KETEM Destek Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
Hafif ticari aracın bebek arabasına çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın bebek arabasına çarpma anı ...
Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor Teknik Direktörü Cem Karaca: "Son maçta taraftarın katkısı çok büyük oldu"
YEREL HABERLER Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor Teknik ...
Korkunç olayın görgü tanığı konuştu
YEREL HABERLER Korkunç olayın görgü tanığı konuştu
Eskişehir'de sağanak yağmur Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı Bayramyeri Sokak esnafı Devran İnci: “İşimizi bırakıp kovalarla saatlerce su boşalttık”
YEREL HABERLER Eskişehir'de sağanak yağmur Sokağı dolduran yağmur ...
Ankara'dan getirdikleri tarihi eserleri satamadan yakalandılar
YEREL HABERLER Ankara'dan getirdikleri tarihi eserleri satamadan ...
Birincilik kupasını Eskişehir’e getirdi Ataçağ Koleji öğrencisi Ali Akkoca'dan bölge birinciliği
YEREL HABERLER Birincilik kupasını Eskişehir’e getirdi Ataçağ Koleji ...
AK Parti'den Kalabak suyu hakkında suç duyurusu İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Halkın sağlığına kast etmek cezasız kalmasın"
YEREL HABERLER AK Parti'den Kalabak suyu hakkında suç duyurusu İl ...
Sokak hayvanları yağmurdan böyle korundu
YEREL HABERLER Sokak hayvanları yağmurdan böyle korundu
Silajlık mısır süt mısırının önünü kesti Üreticiler silajlığa yönelince süt mısırının fiyatı yükseldi, satış da düştü
YEREL HABERLER Silajlık mısır süt mısırının önünü kesti Üreticiler ...
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ...
Sonbahar şap aşılama kampanyası
YEREL HABERLER Sonbahar şap aşılama kampanyası
Eskişehirspor Kırklareli deplasmanına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor Kırklareli deplasmanına hazırlanıyor
Eskişehir’de sağanak yağış hava sıcaklığını 6 derece kadar düşürdü
YEREL HABERLER Eskişehir’de sağanak yağış hava sıcaklığını 6 derece ...
Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Anadolu Üniversitesi farkı
YEREL HABERLER Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Anadolu ...
FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı
Şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri trafiği olumsuz etkiliyor Trafik ışıklarına yakın bir noktada konumlandırılan çöp konteynerleri çift şeritli yolu tek şeride düşürüyor
YEREL HABERLER Şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri trafiği ...
(ÖZEL) 17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor Lise öğrencisi akciğer kanseri için doğal tedavi yöntemi hazırladı Eskişehirli genç hazırladığı projeyle TÜBİTAK yarışmasında teşvik ödülü kazandı Lise son sınıf öğrencisi Beril Kurban: “Akciğer kanseri tedavi yönteminin zahmetli ve maliyetli olmasından dolayı da daha doğal bir ek tedavi yöntemi geliştirmek istedim” Proje danışmanı olan Biyoloji Öğretmeni Tuğba Tuncel; "Çok güzel bir çalışma ortaya çıkarttı, onunla gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm ...
Yeni almıyor, döşemeyi yeniliyorlar 37 yıldır koltuk imalatı, döşeme ve tamirat işleri yapan Mehmet Çelik: "Eskiden sıfır ürünlere talep daha fazla iken, insanlar daha az masraflı olan eskiyi yenilemeye yöneldi"
YEREL HABERLER Yeni almıyor, döşemeyi yeniliyorlar 37 yıldır koltuk ...
(ÖZEL) 6 aylık çocuk ölümden döndü Umursamaz sürücü bebek arabasına çarptıktan sonra yoluna devam etti Anne ve çocuğun kazadan kıl payı kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (ÖZEL) 6 aylık çocuk ölümden döndü Umursamaz sürücü ...
Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar Acil durumlarda hiç kimseye ulaşamadıklarını belirten mahalle sakinleri destek bekliyor Mahalle sakini Özgül Özdemir: “Ben 2’nci çocuğumu doğurdum ve hastane randevusu için o halimle tepelere çıktım” "Tepeye yazın çıktılar desek, kışın ne yapacaklar” Ummuhan Özdemir: “Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor”
YEREL HABERLER Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar Acil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.