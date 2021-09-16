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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dirsek ağrılarına dikkat edin

İHA

Dirsek ağrılarına dikkat edin

Fiziksel rahatsızlıkların çok ağır sonuçları olabileceğine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nurhan Barutçu vatandaşların ufak ağrılarını bile önemsemeleri gerektiğine dikkat çekti.
Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi , Uzman Doktor Nurhan Barutçu dirsek ağrılarından ve sebeplerinden bahsederek, ‘’Dirsek eklemi üç farklı kemiğin bir araya gelmesi sonucu oluşur. Kemiklerin çevresinde kıkırdak yapıları, tendonlar ve kaslar bulunur. Bu yapılardan herhangi birinde hasar oluşması durumunda dirsek ağrısı görülebilir. Dirsek ağrısı, yemek yemek, bir şey taşımak, saçımızı taramak, diş fırçalamak gibi günlük aktivitelerimizi yaparken kısıtlanmaya yol açabilir. Kollarını zorlayıcı işlerde çalışanlarda sık görülür fakat gün içinde yapılan basit zorlamalar da dirsek ağrısına neden olabilir’’ dedi.

Ağır işlerde çalışan orta yaşlı erkekler
Dirseğinizi hareket ettirmekte zorlanıyorsanız mutlaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktoruna başvurulması gerektiğini söyleyen Barutçu, "Tenisçi Dirseği, sadece sporculara özgü bir hastalık değildir. Dirseğin dış tarafında bulunan tendonların etkilenmesi ile meydana gelir. Genellikle zorlayıcı ve tekrarlayıcı el bileği hareketleri sonucu ortaya çıkar. Hasta dirseğinin dış yan yüzündeki ağrıdan yakınır. Dirsek ağrısı omuza, ön kol ve ele kadar yayılabilir. Ağrı çoğunlukla el bileği hareketleri ile artar, istirahatle kaybolur. Golfçü Dirseği dirseğin iç tarafındaki kemik çıkıntıda ağrı ve hassasiyetle karakterize bir hastalıktır. Sadece sporculara özgü bir hastalık değildir. Bursit, dirsekte yer alan ucu sivri kemiklerin etrafındaki bursaların( içi sıvı dolu kesecikler) iltihaplanmasıdır. Dirsek bölgesine darbe alınması, dirseğe uzun süre boyunca yüklenilmesi bu duruma sebep olabilir. Bu bölgeyi içeren yaralanmalar veya eklemde aşınma ve yıpranma gibi durumlar sonucunda oluşabilir. Ağır işlerde çalışan orta yaşlı erkekler, daha önce dirsek bölgesinde incinme yaşamış kişilerde ortaya çıkabilir. Bunların dışında, yumuşak doku zedelenmeleri, sinir sıkışmaları, boyun fıtıklarından yansıyan ağrılar, iltihaplı romatizmal hastalıklar, kırıklar ve çıkıklarda dirsek ağrısına yol açabilir" şeklinde konuştu.

Kırık, çıkık ya da kireçlenme
Dirsek ağrılarının nedenini bulmak için tetkik yapılmasının öneminden bahseden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nurhan Barutçu, "Dirsek ağrısının nedenini bulmak için gerekli tetkikler yapılmalıdır. Dirsek röntgeni, kemik yapıyı göstermektedir, kırık, çıkık ya da kireçlenme teşhisinde yardımcıdır. EMG (elektro myo grafi), sinir yaralanması ya da sinir sıkışması düşünülen hastalarda gerekebilir. MRG(manyetik rezonans görüntüleme) yumuşak doku, kaslar, bağlar, kıkırdak yapısı ve benzeri tüm yapıların görüntülenmesinde en faydalı tetkiktir. Dirsek ağrılarının çok büyük bölümü yumuşak doku kaynaklıdır" söyledi.

Dirsek ağrıları tedavi edilmelidir
Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nurhan Barutçu dirsek ağrılarında tedavi yöntemlerini açıkladı; "Dirsek ağrısının tedavisi için uzman bir doktor tarafından gerekli tetkikler yapılır ve tedavi şekli belirlenir. Atel ve ilaç tedavileri, sıcak soğuk uygulama, tens, lazer, ultrason gibi fizik tedavi cihazları, kinezyolojik bantlama, (hiçbir ilaç içermeyen özel bantlar, doktor tarafından eklem ya da doku istenilen pozisyona getirildikten sonra o pozisyonun korunması ve tedavinin etkinliğinin sürdürülmesi amacıyla) uygulanır. Eswt (extracorporeal shockwave therapy) güçlü ses dalgalarının dirsek bölgesinde odaklanması ile yapılan tedavi şeklidir. Ayrıca merkezimizde kriyoterapi, robotik lazer gibi cihazlarla da dirsek tedavisi başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Dirsek bölgesine PRP ve Mezoterapi gibi enjeksiyon yöntemleri de tedavi amacıyla uygulanmaktadır" dedi.

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