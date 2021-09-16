Şanlıurfaspor cephesinden Eskişehirspor tribünlerine övgü Son maçta taraftarın desteği Şanlıurfa ASKF Başkanı Yükselir'i hayrete düşürdü ASKF Başkanı Adnan Yükselir Eskişehirspor taraftarına: “Ben böyle bir taraftar görmedim” “90 dakika boyunca bir insan susmaz mı?”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfaspor cephesinden Eskişehirspor tribünlerine övgü Son maçta taraftarın desteği Şanlıurfa ASKF Başkanı Yükselir'i hayrete düşürdü ASKF Başkanı Adnan Yükselir Eskişehirspor taraftarına: “Ben böyle bir taraftar görmedim” “90 dakika boyunca bir insan susmaz mı?”

İHA

Şanlıurfaspor cephesinden Eskişehirspor tribünlerine övgü Son maçta taraftarın desteği Şanlıurfa ASKF Başkanı Yükselir'i hayrete düşürdü ASKF Başkanı Adnan Yükselir Eskişehirspor taraftarına: “Ben böyle bir taraftar görmedim” “90 dakika boyunca bir insan susmaz mı?”

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adnan Yükselir, EskişehirsporŞanlıurfaspor maçı sonrası katıldığı bir televizyon programında, 90 dakika boyunca takımını yoğun şekilde destekleyen Eskişehirspor taraftarlarına övgülerde bulundu.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Eskişehir’de oynanan EskişehirsporŞanlıurfaspor maçına taraftarın ilgisi yoğun olmuştu. Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselir, konuk olduğu Şanlıurfa’nın yerel bir televizyon kanalında yayınlanan spor programında Eskişehirspor taraftarına övgüler yağdırdı, şaşkınlığını ifade etti.

“90 dakika boyunca bir insan susmaz mı?”
Golsüz eşitlikle sonuçlanan müsabakayı tribünden takip ettiğini belirten Başkan Adnan Yükselir, Eskişehirsporlu taraftarlar karşısında etkilendiğini dile getirdi. Tecrübeli isimlerden kurulu kadroya sahip olan Şanlıurfaspor’un, kadrosu gençlerden oluşan Eskişehirspor’u normal şartlarda yenebileceğini belirten Yükselir, taraftarın takımı ateşlemesiyle maçta galip gelemediklerini söyledi. Başkan Adnan Yükselir programda, “Ben daha böyle bir taraftar görmedim. Biz maça gittik, dedim ki, 'Hiçbir şeyi kalmamış, gençlerden kurulu bir takımı kim seyreder ki?' dedim. Biz stada zor girdik. Bir de herkes özellikle bilet alıp giriyor. Yanımdaki EASKF (Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) Başkanına döndüm dedim ki, 'Bunlar bedavaya mı giriyor da bu kadar kalabalık?' o da dedi ki 'Onlar sırf yardım için giderler bilet alırlar.’ Ama 90 dakika boyunca bir insan susmaz mı? Gençleri ayakta tutan bence o taraftardı. Eğer maç seyircisiz olsaydı biz 5 golden aşağı atmazdık. Yani adam(futbolcu) bırakacakken o taraftar müthiş bir uğultu, bir gürültü yani 90 dakika boyunca bunları ayakta tutan onlardı. Onlar da var gücüyle mücadele ettiler. Bozdular yani, çok üstün mücadele ettiler” diyerek taraftarın etkisinden bahsetti. Ayrıca Başkan Adnan Yükselir, Eskişehirspor’un borçlarından kurtulup eski günlerine dönmesi yönünde temennide bulundu.

“Adnan Yükselir ve Şanlıurfa camiasına teşekkür ediyoruz”
Eskişehirspor’un Nefer adını taşıyan önemli tribün gurubunun basın sorumlusu Ahmet Özlem ise, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselir’e sarf ettiği sözlerden dolayı teşekkür etti. Ahmet Özlem konuyla alakalı, “Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselir’in cümlelerini gurur duyarak dinledik. Eskişehir'e deplasmana gelen misafirlerimizin çoğu bu konudan şikâyetçiyken, Adnan Yükselir’in kibre kapılmadan hakkımızda bu tür cümleler kurması bizleri onurlandırdı. Kendisine Nefer tribünü olarak ayrıca teşekkür ediyoruz. Bazı camialar parayla, bazı camialar ise inançla başarıyı yakalar. Eskişehirspor camiası olarak bu sene "Biz olacağız" sloganıyla çok iyi bir başlangıç yaptık. Tribün gücümüzle de başarıya ulaşacağız. Eskişehir'e deplasmana gelen misafirlerimiz bu tribün baskısına hazır olsunlar. Adnan Yükselir ve Şanlıurfa camiasına teşekkür ediyoruz. Onlara da Nefer tribünü olarak başarılar diliyoruz” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESOGÜ Hastanesi'nde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi açıldı
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi'nde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi ...
Dirsek ağrılarına dikkat edin
YEREL HABERLER Dirsek ağrılarına dikkat edin
40 yaşından sonra prostata dikkat Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Aydın Erkul: "Genetik, yaş faktörü, yaşam ve beslenme şekli; alkol tüketimi, cinsel ilişki sıklığı prostat büyümesi nedenlerindendir"
YEREL HABERLER 40 yaşından sonra prostata dikkat Eskişehir Özel Ümit ...
(ÖZEL) Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü Verim, kuraklığa rağmen beklentiyi karşıladı, bazı alanlardaki toprak yapısına göre bir dönüme denk gelen arazilerde 135 kilogram kapasiteye ulaşıldı Eskişehir’de tohumluk ayçiçeği hasadı havadan görüntülendi Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Alternatif bir ürün olması çok önemli”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tohumluk ayçiçeği hasadı üreticilerin yüzünü ...
(ÖZEL) Kadın muhtar traktöre binip mahallesini ilaçladı Traktörle sokakları ilaçlayan kadın muhtar mahalle sakinlerini gururlandırdı Şeker Mahallesi’nin “şeker” muhtarı traktör tepesinde Muhtar Canan Arı: “Muhtarlığa oturmaya gelmedim” Mahalle sakini Ayhan Onukcan: “Bir kadının traktöre binip mahalleyi ilaçlayacağı aklıma gelmezdi”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kadın muhtar traktöre binip mahallesini ...
Göçmen Sağlığı Merkezi için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Göçmen Sağlığı Merkezi için ilk adım atıldı
Devlet Konservatuvarı’ndan yılın ilk dinletisi
YEREL HABERLER Devlet Konservatuvarı’ndan yılın ilk dinletisi
KETEM Destek Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KETEM Destek Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
Hafif ticari aracın bebek arabasına çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın bebek arabasına çarpma anı ...
Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor Teknik Direktörü Cem Karaca: "Son maçta taraftarın katkısı çok büyük oldu"
YEREL HABERLER Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor Teknik ...
Korkunç olayın görgü tanığı konuştu
YEREL HABERLER Korkunç olayın görgü tanığı konuştu
Eskişehir'de sağanak yağmur Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı Bayramyeri Sokak esnafı Devran İnci: “İşimizi bırakıp kovalarla saatlerce su boşalttık”
YEREL HABERLER Eskişehir'de sağanak yağmur Sokağı dolduran yağmur ...
Ankara'dan getirdikleri tarihi eserleri satamadan yakalandılar
YEREL HABERLER Ankara'dan getirdikleri tarihi eserleri satamadan ...
Birincilik kupasını Eskişehir’e getirdi Ataçağ Koleji öğrencisi Ali Akkoca'dan bölge birinciliği
YEREL HABERLER Birincilik kupasını Eskişehir’e getirdi Ataçağ Koleji ...
AK Parti'den Kalabak suyu hakkında suç duyurusu İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Halkın sağlığına kast etmek cezasız kalmasın"
YEREL HABERLER AK Parti'den Kalabak suyu hakkında suç duyurusu İl ...
Sokak hayvanları yağmurdan böyle korundu
YEREL HABERLER Sokak hayvanları yağmurdan böyle korundu
Silajlık mısır süt mısırının önünü kesti Üreticiler silajlığa yönelince süt mısırının fiyatı yükseldi, satış da düştü
YEREL HABERLER Silajlık mısır süt mısırının önünü kesti Üreticiler ...
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ...
Sonbahar şap aşılama kampanyası
YEREL HABERLER Sonbahar şap aşılama kampanyası
Eskişehirspor Kırklareli deplasmanına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor Kırklareli deplasmanına hazırlanıyor
Eskişehir’de sağanak yağış hava sıcaklığını 6 derece kadar düşürdü
YEREL HABERLER Eskişehir’de sağanak yağış hava sıcaklığını 6 derece ...
Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Anadolu Üniversitesi farkı
YEREL HABERLER Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Anadolu ...
FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı
Şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri trafiği olumsuz etkiliyor Trafik ışıklarına yakın bir noktada konumlandırılan çöp konteynerleri çift şeritli yolu tek şeride düşürüyor
YEREL HABERLER Şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri trafiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.