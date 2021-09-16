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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir OSB’de aşı çalışmaları

İHA

Eskişehir OSB’de aşı çalışmaları

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Heyet, Eskişehir OSB’de devam eden aşı çalışmaları konusunda incelemelerde bulundular.
Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ettiler. Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir OSB ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Pandemi süreci boyunca Sağlık İl Müdürlüğü olarak Eskişehir OSB ile hep uyum içerisinde çalıştık. Önemli iş birliklerine imza attık. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli ve yönetimi her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında oldu. Desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemediler. Bizler ise her zaman sanayicilerimizin, bölge müdürlüğümüzün emrindeyiz. Burada haftalardır süren bir aşı çalışması devam ediyor. Aşı olmayan sanayi çalışanlarını bölge müdürlüğümüze aşı olmaya davet ediyorum. Ayrıca talep eden fabrikalarımıza da yerinde aşılama uygulaması yapıyoruz. Bu imkândan tüm sanayi kuruluşlarımız ve çalışanları yararlanmalı. Bize bu konuda destek olan EOSB Başkanımız Nadir Küpeli’ye de çok teşekkür ediyorum. Bizi OSB’deki sanayimizle buluşturma imkânı verdiği ve aşılamaya verdiği büyük katkı için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Eskişehir OSB ile gönül yakınlığımız var
Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici ise, hastane hizmetlerinden ve devam eden aşılanma süreci hakkında bilgi verdi. Bildirici pandemi süreci boyunca Eskişehir OSB’nin desteğini her zaman yanlarında gördüklerini aktararak, “Eskişehir Şehir Hastanesi OSB’mizin hemen yanı başında, mekân olarak yakın olduğumuz gibi Eskişehir OSB ile gönül yakınlığımız var. Her zaman sanayimizin ve çalışanlarımızın hizmetindeyiz” diyerek Başkan Küpeli’ye teşekkürlerini iletti.

İnşallah aşılama sayesinde virüsten kurtulacağız
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, organize sanayi bölgesinde devam eden aşı çalışmasına değinerek, “Eskişehir OSB Müdürlüğümüz idari binada Eskişehir Valiliğinin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından sanayi çalışanlarına yönelik Covid19 aşılama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bölgemizde üretim yapan firmalarımızda aşı olmak isteyen çalışanlarımız buraya gelerek aşılarını sıra beklemeden ve randevu almadan hızlıca olabiliyor. İş gücü kaybının da önüne geçildi. İnşallah bu çalışmalar sayesinde virüsten kurtulacağız ve normal hayatımıza geri döneceğiz. Bize bu konuda destek sağlayan başta Sağlık İl Müdürümüz Prof. Dr. Uğur Bilge ve ekip arkadaşlarına, sahada görev alan aşı ekiplerine ve tüm sağlık çalışanlarına bu üstün fedakârlıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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