Eskişehir´de düşen vakası sayısı, Bilecik ve Kütahya´da arttı

ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayıları artarken, Eskişehir´de düşüşe geçti.
Sağlık Bakanlığı, 4-10 Eylül haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 266,08´den 2,36 oranında azalarak 263,72 seviyesine düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 226,29´dan 46,3 artışla 272,59´a çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı, 162,77´den 37,95 artarak 200,72´ye yükseldi.
Öte yandan 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir´de aşılama oranı yüzde 87,9´a, Bilecik´te 87,1'e, Kütahya´da ise 80,7 seviyesine çıktı.
HARİTALAR 'KIRMIZI'
Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehrin, haritada `yüksek risk´ anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir
2021-09-16 17:08:01
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