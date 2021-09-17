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Kimsenin istemediği tek gözü kör kedi bir mağazanın gözbebeği oldu Kediyi sahiplenen mağaza sahibi Anıl Gül: “Tek gözü kör olduğu için kimse sahiplenmek istemedi” “Vitrinde oturarak dışarıyı izliyor, pantolonların arasında uyuyor” “Çocuklar onu çok seviyor”

İHA

Kimsenin istemediği tek gözü kör kedi bir mağazanın gözbebeği oldu Kediyi sahiplenen mağaza sahibi Anıl Gül: “Tek gözü kör olduğu için kimse sahiplenmek istemedi” “Vitrinde oturarak dışarıyı izliyor, pantolonların arasında uyuyor” “Çocuklar onu çok seviyor”

Eskişehir’de kimse istemeyince bir mağaza sahibi tarafından sahiplenilen tek gözü kör kedinin, gününün büyük bir kısmını mağaza vitrininin önünde geçirmesi görenlerin içini ısıtıyor.
Yaklaşık 4 senedir erkek giyim mağazası işleten Anıl Gül, sokakta bulduğu yaralı hayvanları tedavi ettirerek sahiplendiriyor. Birkaç ay önce bir arkadaşının mahallesinde doğum yapan kedinin tek gözü kör olan yavrusunu sahiplendirmek isteyen Gül, kedinin gerekli tedavilerini yaptırdı. Sahiplendirme ilanına geri dönüş alamayan mağaza sahibi, kediyi sahiplendirmekten vazgeçerek kendisi bakmaya başladı. Evde bir de köpek olmasından dolayı mağazada bakılan tek gözü kör kedi, günlerini pantolonların arasında uyuyarak, vitrinden dışarıyı izleyerek, soyunma kabinlerinin perdeleriyle oynayarak geçiriyor.

“Kimse sahiplenmek istemedi, ben aldım”
Mağaza sahibi Anıl Gül, daha önce birçok kediyi tedavi ettirerek sahiplendirdiklerini, ancak tek gözü kör olması sebebiyle kimsenin bu kediyi sahiplenmek için geri dönüş yapmadığını aktardı. Bunun üzerine kediyi kendisi sahiplenen Gül, “Bir arkadaşımızın mahallesinde bir kedi 56 tane yavru doğurmuştu. Bu kedi de kör doğduğu için ne yapacaklarını bilemediler. Biz daha önceden de sokakta bulduğumuz yaralı kedileri sağlığına kavuşturup sahiplendiriyorduk. Bu kediyi görünce de direkt irtibata geçtik ve bize getirmesini, tedavisini yaptırmak istediğimizi söyledik. Sonrasında da sahiplendirmeyi düşünüyorduk. Önceki kedileri sahiplendirmede sıkıntı çekmemiştik, ancak bu kediye kimse geri dönüş yapmadı. Muhtemelen tek gözü kör olduğu için. Bu çok güzel bir kedi ama insanlar herhalde kör olduğunu bildikleri için bakımını yapmanın zor olacağını düşündüler. Bunun üzerine ben sahiplendim. Önce evde baktım, ancak köpeğimle anlaşamadılar o yüzden artık mağaza onun evi oldu” diye konuştu.

“Gayet hareketli, sanki üç gözü var gibi”
Özellikle çocukların genellikle vitrin önünde oturarak vakit geçiren kediye ilgi gösterdiğini belirten Gül, bu yüzden sürekli olarak mağazanın camlarını silmek durumunda kaldığını söyledi. Kedisinin tek gözü kör olmasına rağmen diğer kedilerden hiçbir eksiğinin olmadığını, hatta adeta üç gözü varmış gibi hareketli olduğunu belirten Anıl Gül, “Kedim vitrinde oturmayı çok seviyor, genelde oradan dışarıyı izliyor. Bu yüzünden her gün dükkânın camlarını silmek zorunda kalıyorum çünkü onu görenler sevmek istiyorlar ve cama dokunuyorlar. Özellikle çocuklar ona çok ilgi gösteriyor. Pantolonların arasında uyuyor, geziyor. Soyunma kabini bazen sorun oluyor çünkü perde kıpırdadığı zaman onu bir oyun sanıp atılıyor. Ben onunla mutluyum, bence o da çok mutlu. Tek gözü kör olmasına rağmen aslında canavar gibi kedi. Diğerlerinden hiçbir eksiği yok. Gayet hareketli, sanki üç gözü varmış gibi. Kendisine bir isim koymadım. ‘Oğluş’ diye sesleniyorum, geliyor” dedi.

“Korkanlar, sevmeyenler de oluyor”
Mağazasına gelen müşterilerin verdikleri tepkilerden bahseden Anıl Gül, hayvansever müşterilerinin yanı sıra kedilerden korkan veya onları sevmeyen insanların da olduğunu aktardı. Dükkânında her zaman hayvanları insanlara tercih ettiğini belirten Gül, “Hayvansever müşterilerim oluyor. Zaten dışarı çıkmakta özgür olduğu için diğer dükkânlar da onu tanıyor. Ancak korkan veya hayvan sevmeyen insanlar da geliyor. Bir keresinde dükkâna gelen bir çift, kediyi gördükten sonra onu arkaya götürmemi istedi, ancak ben götürmedim. Kucağıma aldım, ama tabii durmadı. Bir anda kargaşa ortamı oluştu ve müşteriler bir şey almadan dükkânı terk etti. Ama bu benim için sorun değil, dükkânımda her zaman hayvanları insanlara tercih ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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