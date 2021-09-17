İnönü'de üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı

Eskişehir İnönü Bal Ormanı’nda üretilen 2 buçuk tonluk balın satışına başlandı.

Eskişehir İnönü Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün iş birliğinde üç yıl önce başlatılan bal üretim çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bal üreticilileri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan ve bu yıl arıcılar tarafından alana konulan 300 kovan ile üretime başlandı. Kovanlardan elde edilen 2 bin 500 kilogramlık bal üreticinin yüzü güldürürken, tüketicinin de yoğun ilgisi ile karşılandı. İlçeye has endemik bitki ve onlarca çeşit meyve ağacının çiçeğinden üretilen İnönü balı, ilçe içinden ve dışından birçok tüketici tarafından beğeni ile karşılandı. İnönü Belediye Başkanlığı’nın ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği projeler arasında yer alan ve üretimi gerçekleştirilen İnönü balına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, balın tadının ve aromasının diğer ballara göre çok farklı ve kendine has olmasından dolayı tercih ettiklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.