Yetişkin kursları 34 noktada başlıyor

Tepebaşı Belediyesi yetişkin kursları başlıyor. 20 farklı branşta düzenlenen kurslar, hem kırsalda hem de merkezde olmak üzere 34 ayrı noktada Eskişehirliler ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar ve gençlerin yanı sıra yetişkin vatandaşlar için kurs programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda başlayacak olan 20 farklı branşta kurs, kentin merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan 34 ayrı Belde Evi ve Deneyimli Kafe’de Eskişehirliler ile buluşacak. Kurs programları için kayıt işlemleri online olarak yapılacak. Açılacak kurslar arasında iğne oyası, örgü, amigurumi, ev mefruşatı, giyim, keçe aksesuarları yapımı, hediyelik eşya, dekoratif el sanatları, tecvidli Kur’an okuma, seramik tasarımı, pilates, halk oyunları, çini boyama, minyatür kilim dokuma, yağlı boya resim, hareket eğitimi, kara kalem resim, halk dansları, kağıt takı ve dikiş branşları yer alıyor.

Kurs programları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 315 24 23 ve 0 (222) 211 40 00 (42004205) numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabiliyor. Online kayıt formuna ise Tepebaşı Belediyesi’nin “www.tepebasi.bel.tr” web adresindeki etkinlikler sayfasında bulunan Qr kod üzerinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan pandemi dolayısıyla kontenjanların sınırlı olduğu ve programların gerekli önlemler eşliğinde yüz yüze başlayacağı belirtildi. Kursların düzenleneceği merkezler ise Hedef Batıkent Belde Evi, Batıkent Hasan Ali Yücel Belde Evi, Aşağı Söğütönü Belde Evi, Yukarı Söğütönü Belde Evi, Bahçelievler Belde Evi, Çukurhisar Belde Evi, Fatih Belde Evi, Fevzi Çakmak Belde Evi, Gazipaşa Belde Evi, Gündüzler Belde Evi, Kızılcaören Belde Evi, Muttalip Belde Evi, Keskin Deneyimli Kafe, Çamlıca Deneyimli Kafe, Çamlıca Belde Evi, Ömerağa Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Sütlüce Belde Evi, Sıraevler Belde Evi, Şirintepe Belde Evi, Tombakzade Belde Evi, Tunalı Belde Evi, Zincirlikuyu Belde Evi, Şahöyük Belde Evi, Zişan Kızılcıklı Belde Evi, Esentepe Belde Evi, Şair Rasim Köroğlu Belde Evi, Şht. Piy. Uzm. Çvş. Gürsel Demir Deneyimli Kafe, Sinan Alağaç Deneyimli Kafe, Emin Bektöre Deneyimli Kafe, Muammer Uludemir Deneyimli Kafe, Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe, Ahmet Bilek Deneyimli Kafe ve Nasuh Demir Deneyimli Kafe.

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