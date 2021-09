Kaçak ağaç kesmeyi bırakıp, fidanlık ve mesire alanlarının koruyucusu oldu

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR´de yıllarca ormanlarda kaçak ağaç kesip sattıktan sonra pişmanlık yaşayan Nasuf Şahinöz (63), şimdi, işletmesini aldığı fidanlık ve mesire alanlarını gözü gibi koruyor. Kaçak ağaç kestiği dönemlerde hiç para kazanamadığını söyleyen Şahinöz, "Kamyonla kaçak iş yaptığım zaman ya lastik patlar ya şanzıman dağılır. Bu lüzumsuz işleri bırakınca orman bana kucak açtı. Orman bana sevgi ve şefkatiyle yaklaştı" dedi.

Odunpazarı ilçesi Kalabak köyünde yaşayan 2 çocuk, 6 torun sahibi Nasuf Şahinöz, 1980 yılında kamyonuyla ormanlarda nakliyecilik yapmaya başladı. Ormanlardan kaçak ağaç kesip satan Şahinöz, 3 yıl sonra bu işten pişmanlık duyup pancar taşıma işine girdi. Kaçak ağaç kesmenin ormanlara zarar verdiğini anlayan Şahinöz, daha önce kaçak kesim yaptığı ormanları da korumaya başladı. Şahinöz, bir süre sonra Eskişehir´deki Beşikdere şelale mesire yeri, Musaözü mesire yeri ve Orman Fidanlığı'nın ihalesine girerek işletmesini aldı. Mesire alanlarının çevresini güzelleştiren Şahinöz, ağaçları koruyor.

'ORMAN TEŞKİLATI BANA DÜŞMANDI'

Kaçak iş yaptığı sırada mutlaka başına kötü bir olay geldiğini anlatan Nasuf Şahinöz, "1980'de askerden dönünce yine kamyonculuğa ve ormandaki lüzumsuz işlere devam ediyordum ama bu işlerden hiçbir gün para kazanamadım. Kamyonla kaçak iş yaptığım zaman ya lastik patlar ya şanzıman dağılır. Baktım ki bu işin sonu yok. 1983 yılında bu işten bir para kazanamadığımın, ailemi geçindiremediğimin farkına vardım. Böyle olunca Kırklareli´nin Lüleburgaz ilçesine gittim. Kız kardeşimin vasıtasıyla orada pancar taşımaya başladım. Sonra pancar küspesi sattım. O sattığım küspeyle orada ticareti öğrendim. Sattığım küspeden iyi para kazanmaya başladım. Kaçak yollardan 3 senede kazanamadığım parayı orada 2 ayda kazandım. İki ay sonra döndüğümde bir ortak otobüs, 30 tane koyun aldım. Bütün orman teşkilatı bana düşmandı" diye konuştu.

'SEVGİYLE BAKMAYA BAŞLADILAR'

Kaçak ağaç kesimlerini bırakmasının ardından orman teşkilatının kendisine sahip çıktığını söyleyen Şahinöz, "1996 yılına kadar ormandan nakliyecilik, şehir içi ve şehirler arası taşımacılık yaptım. Orman teşkilatı da bana sahip çıktı. Taşınacak odun-kömürü, eşyasını hep ben getirip, götürdüm. Orman teşkilatı bu sefer bana sevgiyle bakmaya başladı. Birlikte oturup çay içiyor yemeğimizi yiyorduk. Ama önceden beni gördüklerinde öcü görmüş gibiydiler. Şükür o günleri aştık. Ama bir daha da 1983 yılından itibaren yasak işlere bir daha da elimi sürmedim, sürene de karşıyım" dedi.

'HİÇ KİMSE ORMANDA LÜZUMSUZ İŞLERE GİRMESİN'

Eski resimlerine baktığında kendisinden utandığını belirten Şahinöz, ormanlara sahip çıkmaya çalıştığını ifade ederek, "Orman sevgisi ayrı bir sevgi. Ormanı sevmek ayrı bir şey. Orman teşkilatındaki herkes şimdi bana 'Nasuf ağabey' der. Ben o lüzumsuz işlere devam etmiş olsaydım böyle olmazdı. Bütün herkese tavsiyem, hiç kimse ormanda bu lüzumsuz işlere girmesin. Her zaman ileri değil bir adım geriye gelirler. Halk içinde sevgisi de saygısı da olmaz. O tarihteki gençlik yıllarımdaki resimlerime baktığım zaman kendi kendimden utanıyorum. Neden? Çünkü yaptığım her şey lüzumsuz. Attığın her adımda herkes senin düşmanın. Böyle olunca kendine ister istemez sıkıntı veriyorsun. Aile içi huzursuzluklar devam ediyor ama o işleri bıraktıktan sonra aile içi huzursuzluk da kalmadı, mutluluk devam ediyor" diye konuştu.

KAÇAK AĞAÇ KESTİĞİ ORMANLARA BAKIYOR

Eskişehir´de 2008 yılında Beşikdere şelale mesire yerinin işletmeciliğini 28 yıllığına alan Şahinöz, daha önce kaçak kesimler yaptığı ormanları korumaya başladı. Mesire alanlarının çevresini güzelleştiren ve yaşam alanlarını daha kullanabilir hale getirmek için büyük gayret gösterdiğini belirten Şahinöz, "Burayı aldığımızda kapıda bir demir bariyer ve bir kişilik kulübe vardı. Burada insanların insan gibi yaşayabilmesi için önce suyunu getirdik. Yolunu, elektriğini, telefonunu yaptırdık ama bunları yaparken hep ormanın bize olan desteğiyle yaptık. Orman beni kimseye karşı ezdirmedi. Kızım ev hanımı olduğu için buradaki lokanta işlerini o idare ediyor. Burası devam ederken Musaözü mesire yeri ve Orman Fidanlığı'nın da ihalesini aldık. Onlar için de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

