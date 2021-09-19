“Hastalığın yaşı geriledi, aşısız gebeler risk altında” Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “Korona virüs gebelerde daha şiddetli seyretmektedir” “Gebelere aşı uygulanması tavsiye edilmektedir”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, korona virüs hastalığının son dönemlerde daha genç yaşlara kadar inmesiyle birlikte gebelerde de sıklıkla görülmeye başlandığına dikkat çekerek, “Genç yetişkinlerin de tam yani iki doz olarak aşılanması eskisinden daha da önemli. Çünkü artık bu grup da şiddetli şekilde korona virüse yakalanabiliyor” dedi.

Korona virüs aşısı ve hastalığı hakkında açıklama yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Delta varyantına da değinerek, varyantın özellikle aşılanmamış veya kısmen aşılanmış kişilerde daha riskli olduğunu aktardı. Hastalığın genel olarak genç yaşlara indiğini ve bu şekilde gebelerin de buna bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirten Bilge, aşı çağrısı yaptı. Aşının çalışma şekli ve koruyuculuğundan bahseden Prof. Dr. Uğur Bilge, “Korona virüs aşısı ile oluşan virüsü nötralize eden antikorlar vücutta dolaşır, virüsü tanır ve ona bağlanır ve böylece virüsün hücrelere girmesini ve çoğalmasını engeller. Aşı ile oluşan bloke edici antikorlar virüse bağlanarak, virüsün hastaneye yatış, sekeller ve ölüm gibi komplikasyonlarına engel olur. Bu şekilde korona virüse karşı yüksek koruma sağlar” dedi.



“Delta varyantı daha bulaşıcı”

Delta varyantının şu anda yeni vakaların büyük çoğunluğunu oluşturtulduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Bilge, “Delta varyantı korona virüsün önceki versiyonlarına göre daha bulaşıcıdır. Delta varyantının orijinal veya Alfa varyantlarından daha bulaşıcı olmasının yanı sıra, daha önce sadece hafif enfeksiyonların görüldüğü yaş gruplarında artık daha ciddi hastalıklara ve buna bağlı olarak hastane yatışlarına neden olmaktadır. Delta varyantı, özellikle aşılanmamış veya sadece kısmen aşılanmış olan kişilerde iki kat daha fazla hastaneye yatışa neden olmaktadır” diye aktardı.



“Korona virüs gebelerde daha şiddetli seyretmektedir”

Dünyada son dönemde korona virüsün daha genç yaşlara inmesi ile birlikte gebelerde de bu hastalığın görülme sıklığında artış olduğunu kaydeden Prof. Dr. Uğur Bilge, buna bağlı olarak da gebelerde korona virüse bağlı ölümlerin görüldüğünü ifade etti. Hamileliğin hem korona virüse bağlı ciddi hastalık riskini hem de erken doğum riskini artırdığını dile getiren Bilge, “Korona virüs gebelerde daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle, hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin korona virüse karşı aşılanması önerilmektedir. Gebelikte korona virüs mRNA aşısının ve inaktif korona virüs aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulanması tavsiye edilmektedir. Yapılan araştırmalarla aşılamanın gebelerin düşük riskini arttırmadığı bilinmekle birlikte aşılar kısırlığa neden olmamaktadır. Korona virüsün üreme sistemi ile ilgili bozukluklar yaptığı ise bilinmektedir” ifadelerini kullandı.



“Genç yetişkinlerin tam doz olarak aşılanması eskisinden daha da önemli”

Prof. Dr. Uğur Bilge, Covid19 geçirenlerin de mutlaka aşılanması gerektiğini belirtti. Dünyada halen korona virüs geçirenlerin tekrar aynı hastalığa yakalandıkları ve komplikasyon geçirdiğinin bilinmekte olduğunu belirten Bilge, “Hastalığı geçirip aşılanmayanlar, tam aşılananlara göre iki kat daha fazla yeniden enfekte olma riskiyle karşı karşıyadırlar. Doğal bağışıklık düşünülenden daha erken azalırken, aşıların bize daha güçlü ve uzun bağışıklık sağlayabileceğine yönelik teoriler de vardır. Bu nedenle hastalığı atlatanlar da mutlaka tam doz aşılanmalıdır. Genç yetişkinlerin de tam yani iki doz olarak aşılanması eskisinden daha da önemli çünkü bu yaş grubunun şiddetli korona virüs hastası olmayacakları ön yargısı ne yazık ki artık doğru değildir” diyerek aşı çağrısında bulundu.

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