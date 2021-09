Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde tüm dünya ile birlikte Türkiye’de eş zamanlı yapılan “Let’s Do It Türkiye” temizlik hareketine katıldı. Başkan Ataç, “Çevremiz geleceğimizdir, ona hep birlikte sahip çıkalım. En güzel temizlik, kirletmemektir” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde tüm dünyada eş zamanlı yapılan dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi “Let’s Do It Türkiye” etkinliğine destek oldu. Aşağı Söğütönü Doğal Yaşam Parkı yanındaki alanda düzenlenen çöp toplama etkinliğinde Başkan Ataç ve harekete katılan çevre ve toplum gönüllüleri, çevreye atılan 650 kilogram çöpü topladı.



“En güzel temizlik kirletmemektir”

Başkan Ataç, çevre duyarlılığına dikkat çektiği konuşmasında, “Bugün çok anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Çevre duyarlılığına dikkat çekmek istiyoruz. Dünya ile birlikte eş zamanlı olarak çevremizi temizleyeceğiz. Biz zaten Tepebaşı olarak çevreye, doğaya karşı son derece duyarlıyız. 2009’dan bu yana atık ayrıştırma işini direkt evlerden toplayarak yapıyoruz. Bu konuda bu kadar detaylı çalışma yürüten nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Ayrıca ambalaj atığı konusunda çok başarılıyız, senede 9 bin ton ambalaj atığı topluyoruz. Bu gerçekten muazzam bir rakam. Bu alanda Avrupa şehirleri ile yarışıyoruz. Bu güzel etkinlik ile de tüm insanlığın daha duyarlı olması adına güzel bir iş yapılıyor. Tüm katılımcılara ve çevre dostu tüm insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çevremiz geleceğimizdir, ona hep birlikte sahip çıkalım. En güzel temizlik, kirletmemektir” diye konuştu.



“Sorumluluğumuzu kabul ediyor ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz”

Let's Do It hareketi Eskişehir temsilcisi Caner Alkış, Başkan Ataç’a harekete verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, “Dünya Temizlik Günü küresel bir farkındalığın büyük bir başlangıcıdır. Çöp körlüğünü yenmek, atıkları doğru yönetmek şüphesiz yeryüzündeki herkesin sorumluluğudur. Biz, sorumluluğumuzu kabul ediyor ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

Toplanan çöpler, Tepebaşı Belediyesi’nin çöp toplama araçları ile alandan taşındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.