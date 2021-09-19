Vali Ayyıldız, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programları kapsamında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Gaziler Günü’nü kutlama etkinlikleri kapsamında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehit ailelerini ve gazileri Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu’nda verdiği yemekte ağırladı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşma yapan Vali Ayyıldız, “İstiklal Şairi Mehmet Akif 'Vatan borcu farzı ayındır' der. Yani hepimizin bir vatan borcu vardır. Eskişehir’in tarihi, destan ve kahramanlıklarla doludur. 'Onların ellerinde zincir varsa biz de bu toprağa ekilmeye, vatan uğruna ser vermeye gönüllüleriz' dediler. 'Biz ölmedikçe vatan bizimdir' dediler. Ecdadımızın söylediği bu sözleri bugün de aynı iman ve kararlılıkla tekrarlıyoruz. İşte şehit yakınları ve gazilerimiz canlı örnekleri. Şu an onlarla beraberiz. En zor zamanlarda bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini gösteren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bu şanlı mücadeleleri; vatanın bütünlüğü ve istiklali söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun milletimizin neleri başarabileceğinin en bariz göstergesi olarak aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.



“Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum”

Konuşmasına şehitleri anarak ve gazilerin gününü tebrik ederek devam eden Erol Ayyıldız, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e İstiklal Mücadelesi’ndeki önderliğinden dolayı 'Mareşal' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; Türk istiklal ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onunla gönül birliği eden silah arkadaşlarını, aziz ve muhterem şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; hayatta olan bütün gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde uzun bir hayat temenni ediyor; Eskişehirli hemşehrilerimi en içten duygularla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın düzenlediği yemek programına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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