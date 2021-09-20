Çok kitap alıyor ama çok okumuyoruz Sahaf Devran Bildik: “İkinci el kitapların eski olduğu algısı doğru değil" "İnsanlar bazen bir kitabı alıp rafına koyuyor ve belki de hiç dokunmuyor veya bir kere okuyor ve kaldırıyor”

Eskişehirli sahaf Devran Bildik, ikinci el kitapların eski olduğu algısının doğru olmadığını, insanlar bazen bir kitabı alıp bir kere okuyup kaldırdığını, belki de hiç dokunmayıp rafına bıraktığını anlatarak, "Pandemi döneminde internet üzerinden yapılan satışlarla kitap fiyatları arttı. Doğal olarak bu dönemde ikinci el kitapçılar ve sahaflar daha çok tercih edilmeye başlandı. İnsanlar bir kitabı 5060 liraya almaktansa 2030 liraya belki daha da uygun fiyatlara bulabildiler” diye konuştu.

İkinci el kitapların eski olduğu algısının da doğru olmadığını ifade eden Bildik, yeni çıkan bir kitap hariç herhangi bir kitabı ilk elden sahafa sormak gerektiğini belirtti. Devran Bildik, “Bizdeki kitaplar eski ve yıpranmış değil, bu algı yanlış. Kitaplar çok satılıyor ancak insanlar kitap alıyor ama çoğunlukla okumuyor. Bizdeki kitaplar altı çok çizilmiş, yıpranmış değil, tertemiz kitaplar çoğunlukta. İnsanlar bazen bir kitabı alıp rafına koyuyor ve belki de hiç dokunmuyor, bir kere okuyor ve kaldırıyor. Bu tür kitaplar zaten yeni gibi geliyor bize, ikinci el kitaplar da oldukça temiz ve iyi kullanılmış oluyor genelde” dedi.



Fiyatlar sabitlenmeli

Pandeminin ilk zamanlarında yasaklar ortaya çıkınca ‘yandık, bittik’ dediklerini, ancak o dönemde herkesin ilk başta evine kitap almaya başladığını gördüklerini anlatan Bildik, şunları söyledi:

“O dönem internet eliyle kitap satanlar çok iyi iş yaptı. 2021’de ise duruma alıştık ve satışlar düşmeye başladı. Uzaktan eğitim de işlerin azalmasında etkili oldu, evden çıkamadıkları için öğrenciler sahaflardan alışveriş yapamadılar. Şimdi de insanlar internetten kitap almayı çok sevdi ve bu alışverişleri de 45 site yapmaya başladı. Kitap fiyatları yükseldi, bu sitelerde yüzde 6070 indirimli kitaplar satılmaya başlandı. Dolayısıyla bu durum kitap satan küçük işletmeleri zor duruma soktu. Liste fiyatlarının sabitlenmesi için bir yasa bekliyoruz şimdi.”



Sahaf ne demek

Sahafın, kitapçı anlamına gelmediğini dile getiren Bildik, “Sahaf, Arapça kökenli bir kelime ‘suhuf’ kelimesinden geldiği söylenir, bu da sayfa demektir. Burada temelde sayfası olan eski, matbu ya da elle yazılmış şeyleri alıp satan kişi anlamı vardır, çoklukla bunlar kitap olduğu için kitapçı algısı oluşmuş zamanla. Baskısı olmayan mektuplar, haritalar, özel baskı kitap, dergi, gazete satılan yerdir sahaflar. Eskiden plakçılar kasetçiler vardı, bu malzemeler de zamanla bizde yer almaya başladı, bizde tablo da olur, hat da olur, vasiyetname de olur” ifadelerini kullandı.



Aramadığınızı da öğrenirsiniz

Sahafta yalnızca aranılan şeyleri değil aramayanın da, bilinmeyenin de öğrenildiğini aktaran Bildik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sahaf bize herhangi bir şekilde sıfır kitapçılarda raflarda göremediğimiz internette bulamadığımız, bildiğinizi, aradığınız değil, bilmediğinizi aramadığınızı gösterir. Bunun için büyük paralar da gerekmez, sahaflar yalnızca kitap veya basılı eser değil bilgi satarlar aslında. Siz bir eşyaya bakarsınız, sahaf o bilgiyi satar, insanlar sahafın kendisi için gelir dükkana.”

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