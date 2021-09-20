Yemeklerini yangından sağ kurtulan hayvanlarla paylaştı Eskişehirli orman işçilerinden örnek davranış İşçiler küle dönen ormanda hayvanlarla ekmeklerini bölüştüler

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Geçtiğimiz aylarda çıkan yangınlarda büyük zarar gören ormanlara fidan dikimi için giden Eskişehirli orman işçileri, yangından kurtulan hayvanlarla yemeklerini bölüşerek onları besledi.

Eskişehir’den bir grup orman işçisi, ormanlık alanın büyük bir bölümü yanan Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Burada yanan alana tekrar fidan dikimi için çalışmalarda bulunan orman işçileri, küle dönmüş ağaçlar arasında yangından sağ kurtulan bazı hayvanları besledi. Öğle yemeği yedikleri sırada oradan geçen kaplumbağaya yanlarında bulunan su, ekmek ve domatesten veren işçiler, bu anları cep telefonları ile kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. İşçilerin, yaptıkları beslemeden ötürü oldukça mutlu oldukları gözlendi.

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