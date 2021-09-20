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Eskişehir’de ‘5’nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği’ yapıldı.

Eskişehir Demirspor tesislerinde yapılan şenliğe, aileler, sporcular, hoca ve yöneticiler katıldı. Kalabalık grup birbirleriyle kaynaştılar ve sohbet ettiler. Eskrim dalında Türkiye 2’ncisi olan Serra Macit, Eskişehir Demirspor Başkanı Mehmet Ali Hünerlier tarafından çiçek buketi ile ödüllendirildi.

Eskişehir Demirspor Başkanı Mehmet Ali Hünerlier, ‘’5’nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği’ni, çeşitli etkinliklerle Eskişehir’de coşku ile kutladık. Bu şenliği, her sene kutlayarak geleneksel hale getirdik. Serra Macit sporcumuz, Eskrim dalında Türkiye 2’ncisi oldu. Eskişehir’in gururu olan Macit'i bu başarısından dolayı kutluyor ve takdir ediyorum. Başarılı sporcularımızın her zaman yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Eskrim dalında müsabakalarda başarı gösteren diğer sporcularımız da düzenlenen şenlikte ödüllerini aldılar’’ dedi.

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