Bu pazarda her şey ücretsiz

Eskişehir’de bir grup gönüllü vatandaş, ihtiyaç sahibi aileler için her şeyin ücretsiz olduğu pazar açtı.

Eskişehir’de gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu Keşkülü Fukara Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi aileler için eşya pazarı kurdu. İkinci el ve hiç kullanılmamış birçok eşyanın gönüllüler tarafından temin edilmesiyle kurulan pazarda her şey ücretsiz veriliyor. Dernekte kaydı olan 650 aile için kurulan pazarda farklı yaş gruplarına göre kıyafetler, oyuncaklar, ev eşyaları, ayakkabılar, bebek arabaları, yatak, yorgan gibi ihtiyaç duyulabilecek her şey bulunuyor.



“Kıyafetlerini zevklerine, bedenlerine göre seçip alıp gidiyorlar”

Kurdukları ücretsiz pazarın işleyişi hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Zekiye Doğan, “Biz yaklaşık 45 senedir bu çalışmayı yürütmekteyiz. Maalesef geçtiğimiz yıl araya karantina dönemi girdiği için yapamamıştık. Bu açık, ücretsiz kıyafet pazarı etkinliğimiz. Kış ve yaz başı olmak üzere senede iki kez yapıyoruz. Kış başı olanı eylül ayında, yaz başı olanı da mayıs ayı sonunda yapıyoruz. Bizim Eskişehir içerisinde destek verdiğimiz, yardım ettiğimiz yaklaşık 650 kadar ailemiz var. Bu etkinlik ihtiyaç sahibi ailelerimize açık oluyor. Gönüllülerimizden ve bizi destekleyen dostlarımızdan topladığımız ikinci el, temiz, giyilebilir, yıkanmış, ütülenmiş kıyafetleri kabul ediyoruz. Bu kıyafetleri yaş grupları ve cinsiyetlerine göre tasnifliyoruz. Masaları da bir pazar mantığıyla yerleştiriyoruz. Ailelerimize birkaç gün öncesinden mesaj gönderiyoruz. Saatini bildiriyoruz. Sonrasında da burada kendilerini kabul ediyoruz. Herkese yetsin diye kişi başı beşer parça olmak üzere kıyafetlerini zevklerine, bedenlerine göre seçip alıp gidiyorlar. Sağ olsun bazı mağaza sahibi gönüllülerimiz, sıfır, hiç kullanılmamış kıyafetler de gönderiyorlar. Her sene olduğu gibi bu sene de gönderdiler. Kıyafetlerin yaklaşık üçte biri hiç kullanılmamış. Oyuncaklar, ev eşyaları, ayakkabılar, bebek arabaları, yatak, yorgan gibi yani aslında bir evde ihtiyaç duyulan hemen her şey var” ifadelerini kullandı.



“Desteğini esirgemeyen 100150 kadar gönüllümüz mevcut”

Dernekleri hakkında bilgi veren ve pazarın sağlıklı çalışmasını nasıl sağladıklarını anlatan Başkan Zekiye Doğan şunları söyledi:

“Bizim gönüllü sayımız bir hayli fazla. Allah razı olsun bizi yalnız bırakmıyorlar. Yaklaşık 5060 kadar aktif gönüllümüz var. Bunun haricinde normalde aktif olmayan, ancak bu tür etkinliklerde bizden desteğini esirgemeyen 100150 kadar gönüllümüz mevcut. Bugün burada 1520 kadar gönüllümüz masaları yerleştiriyor, gelecek olan ailelerimizi karşılayacak ve onlara hizmet verecekler. Sokaktan geçen herkesin içeri girmesine engel olmamız gerekiyor. Ailelerimize ilettiğimiz mesajlarımızda gelirken kimliklerini de getirmelerini rica ettik. Böylece listelerde kontrol yapılarak gelenlerin gerçekten ihtiyacı olduğu belirlenen ailelerimizden olup olmadığı tespit edilerek içeri alınacak.”

