Eskişehir´in temsili Nasreddin Hoca'sı hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Sivrihisar ilçesinde uzun yıllar etkinliklerde Nasreddin Hoca'yı canlandıran emekli memur Mustafa Karatepe (58), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sivrihisar ilçesinde oturan ve yaklaşık 29 yıldır çeşitli etkinliklerde Nasreddin Hoca'yı canlandıran emekli memur evli ve 2 çocuk babası Mustafa Karatepe, evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Karatepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karatepe için Sivrihisar ilçesi Ulu Camii´nde cenaze namazı kılındı. Karatepe daha sonra Yenice Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ölümü Eskişehir'de büyük üzüntüye neden olan Karatepe, 1992 yılında dönemin kaymakamı tarafından kendisine verilen temsili Nasreddin Hoca görevini; hoca için yapılan festivalin yanı sıra şenliklerde ve tanıtım günlerinde sürdürüyordu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Sivrihisar ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-09-20 20:21:41



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