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(ÖZEL) “Çırçır Çeşmesi” eski günlerine kavuşmayı bekliyor Seyitgazi'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen araçlarıyla gelip su alanların sayısı oldukça fazla Her gün onlarca vatandaşın su aldığı kitabesi olan tarihi çeşme onarılmayı bekliyor Bakımsızlığıyla dikkat çeken çeşme mahallelileri isyan ettiriyor Mahalle sakini Fedai Sara: “Yetkililere ilettik, bakım yapılmasını istedik ala ilgilenen yok”

İHA

(ÖZEL) “Çırçır Çeşmesi” eski günlerine kavuşmayı bekliyor Seyitgazi'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen araçlarıyla gelip su alanların sayısı oldukça fazla Her gün onlarca vatandaşın su aldığı kitabesi olan tarihi çeşme onarılmayı bekliyor Bakımsızlığıyla dikkat çeken çeşme mahallelileri isyan ettiriyor Mahalle sakini Fedai Sara: “Yetkililere ilettik, bakım yapılmasını istedik ala ilgilenen yok”

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan ve halk arasında “Çırçır Çeşmesi” adıyla bilinen tarihi çeşme, onarım çalışmaları yapılarak eski günlerine kavuşmayı bekliyor.
Seyitgazi ilçesinde yer alan ve Osmanlı döneminden kaldığı iddia edilen tarihi çeşme, vatandaşlar tarafından “Çırçır Çeşmesi” olarak biliniyor. Yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak su akan çeşmeye, ilçe halkı ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hatta kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen araçlarıyla gelip su alanların sayısı oldukça fazla oluyor. Tarihi çeşmenin bakımsız hali ise mahallede yaşayan vatandaşları adeta isyan ettiriyor. Şebeke suyu yerine tarihi çeşmeyi kullanmayı tercih eden vatandaşlar, yenileme çalışmaları yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.
“İlgilenen yok”
Günün her saatinde çeşmeden su götürenlerin olduğunu söyleyen mahalle sakini Fedai Sara, “Bu Çırçır Çeşmesi’nin tarihini bilmiyoruz. Babam 1928 doğumluydu ama o bile bilmiyordu. Bir dönem belediye başkanlarımızdan biri bunu kaldırmak istedi, ama başarılı olmadı. Biz izin vermedik ve Vakıflar da ait olduğu için kaldıramadı. Suyu yazın buz gibi kışın ise sıcak akar. Sağlıklı su götürmek için çevre köylerden ve kent merkezinden gelirler. Neredeyse günün her saati su götürürler buradan. Yetkililere ilettik, bakım yapılmasını istedik. İlgilenen yok” şeklinde konuştu.

“Bu çok eski bir çeşme”
Çeşmenin tarihi eser niteliğinde olduğunu söyleyen bir diğer mahalle sakini Fevzi Şenol ise, “Bu çok eski bir çeşme. Boru ekleyerek suyunu çoğalttık. Kışın sıcak, yazın soğuk akar. Sit alanı olduğu için bir şey yapılamıyor. Üstünde yazısı da var. Tarihi eser” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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