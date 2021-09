Obezite cerrahisi sonrası beslenme ESOGÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Nur Ateş Şahinkaya; "Operasyon öncesi ve sonrasında düzenli beslenme çok önemli"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Nur Ateş Şahinkaya obezite cerrahisi sonrası tıbbi beslenme tedavisine ilişkin bilgilendirmede bulunarak sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmenin önemini anlattı.



Operasyon öncesi ve sonrasında düzenli beslenme

Epidemik bir sorun haline gelen obezite ile mücadele için geleneksel yöntemlerin yanı sıra cerrahi girişimlerdeki gelişmelerin de hızlandığını belirten Şahinkaya, “Obez birçok hasta, diyet yapmamak için cerrahiye başvurmak istese de ilk önce obezite cerrahisi için endikasyonları sağlamalı ve gerekirse operasyon öncesi ve sonrasında da tıbbi diyet tedavisini uygulamalıdır. Obezite cerrahisi öncesi ve sonrasında düzenli bir şekilde beslenme ve diyet uzmanı ziyareti, yapılan cerrahi girişimin başarısı açısından oldukça kıymetlidir. Obezite cerrahisi sonrası hastanın, beslenmeye dair bilmesi gereken ilk şey katı ve sıvıyı birbirinden ayrı olarak tüketmesi gerektiğidir. Bu önlem, midenin tekrar genişlememesini ve küçülen midede yararlı besinlere yer kalmasını sağlarken mide içeriğinin hızlı bir şekilde bağırsağa geçişinin (dumping sendromu) önüne geçer” dedi.



Cerrahi sonrası beslenme plânı

Beş haftalık beslenme planına ilişkin bilgilendirmede bulunan Şahinkaya, “Obezite cerrahisi sonrası beslenme tedavisinin ilk amacı hidrasyonu sağlayarak doku iyileşmesini destekleyecek protein ihtiyacının karşılanmasıdır. Operasyon sonrasında ilk 3 gün şeffaf sıvılar, karbonhidratsız, kalorisiz, şekersiz, kafeinsiz içecekler kullanılmaktadır. 1014. güne kadar sıvı beslenmeye devam edilirken süt ve süt ürünleri dikkatli tüketilmelidir. 14. güne kadar kaybedilen sıvı yerine konmaya çalışılırken günlük 12001800 mililitre su tüketimi ve protein gereksinimini sağlamak için özellikle whey protein tozu ilavesi kullanımı unutulmamalıdır. İkinci haftadan sonra ilk önce pürtüksüz püre kıvamında diyete devam edilmelidir. Az yağlı yumuşak peynirler, yumurta, yoğurt, kıyma vb. yiyecekler diyete eklenebilmektedir. Sık sık ve az az yemeye özen gösterilmeli, tavsiye edilen her yeni yiyecek tek başına en fazla 1 yemek kaşığı kadar tüketilmelidir. Dördüncü hafta ile pürtüklü püre kıvamında beslenmeye başlanabilir, bu kıvamı kabaca çatalla ezilebilecek yumuşaklık olarak tarif edebiliriz. Tam katı döneme (5. hafta) geçerken katı beslenme teşvik edilmeli, çorba, ayran gibi besinler yerini daha katı yiyeceklere bırakmalıdır. Her aşamada küçük tabak, küçük kaşık, küçük bardak kullanımı hatırlanmalı, öğün süresi 20 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Bu dönemde gerekli vitamin ve minerallerin takviyesi yapılmalıdır” diye konuştu.



Beslenme eğitimi ve hasta yaşam tarzı

Obezite cerrahisi sonrası beslenme tedavisi basamaklarının içeriği, süresi ve her bir basamaktan diğerine geçişin hastaya özel olduğunu belirten Şahinkaya, “Bu nedenle obezite cerrahisi öncesi görüşme sağlanamamışsa operasyon sonrası mutlaka profesyonel bir destek alınması gereklidir. Tüm bu süreçte beslenme ve diyet uzmanı, hastanın operasyon sonrasında süreci konforlu bir şekilde yönetmesini sağlayarak ideal ağırlık kaybını sağlar. Beslenme eğitimi alan hasta yaşam tarzını değiştirerek sağlıklı beslenme alışkanlığını ömür boyu sürdürebilir” ifadelerini kullandı.

