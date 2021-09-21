Gelecek 30-40 yılın en önemli sağlık sorunu ‘Alzheimer’ olacak Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; “Alzheimer hastalığının engellenmesi mümkün değildir, ancak yavaşlatmak elimizdedir”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, nüfusun yaşlanma hızı dikkate alındığında gelecek 3040 yılın en önemli sağlık sorununun ‘Alzheimer’ olacağının düşünüldüğünü belirterek, “ Alzheimer hastalığının engellenmesi mümkün değildir, ancak yavaşlatmak da elimizdedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, Akdeniz tipi beslenme, balık tüketimi, sebze ve meyve tüketimiyle bu hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılmaktadır” diye kaydetti.



Gelecek 3040 yılın en önemli sağlık sorunu ‘Alzheimer’ olacak

“21 Eylül Dünya Alzheimer Günü” nedeniyle bir açıklama yapan Prof. Dr. Bilge, bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimerın, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığı olduğunu belirtti. Alzheimer hastalığının, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu anlatan Bilge, “Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıklığının sürekli artış içinde olduğu bilinmektedir. Ülkemizin nüfus yaşlanma hızı dikkate alındığında genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 3040 yıl sonra Alzheimer hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağı düşünülmektedir. Ülkemiz ve dünya nüfusu giderek yaşlanmakta ve Alzheimer hastalığının ülkemiz ve dünya için önemi artmaktadır” dedi.



İlk belirti unutkanlık

Alzheimer Hastalığının ilk belirtisi genellikle unutkanlık olduğunu belirten Bilge, şunları kaydetti;

“Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü gibi zihinsel bozukluklar ve huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu, hayal görme, depresyon gibi davranışsal bozukluklar görülebilir. Alzheimer hastalığının nedenleri arasında kalıtsal faktörler, beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin ölümü, sinirsel iletimin bozulması, çeşitli zehirli maddeler yer almaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe, Alzheimer’in görülme ihtimali artar. Fakat hastalığın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir; bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve hastalığın semptomları azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Alzheimer hastalığının engellenmesi mümkün değildir, ancak yavaşlatmak elimizdedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, Akdeniz tipi beslenme, balık tüketimi, sebze ve meyve tüketimiyle bu hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılmaktadır."

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