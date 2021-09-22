19 yıl hapisle aranan hükümlü, garda sahte kimlikle yakalandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de hakkında 15 farklı suçtan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut U., Konya´ya gidecek trene binmek üzereyken polis tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Eskişehir Tren Garı´nda durumundan şüphe edilen Umut U.´yu durdurdu. Üzerine fotoğrafı yapıştırılmış başkasına ait kimlik bulunan Umut U. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Umut U.´nun 15 ayrı suçtan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Umut U. tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-09-22 12:47:07



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