Iraklı kızın kaybolmasıyla ilgili şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklandı

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Eskişehir’de 20 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab AlAbbood’u son görenlerden olduğu tespit edilen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Eskişehir’de Irak uyruklu Sally Ali Challab AlAbbood’un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli’ne bağlı Gebze ilçesinde 2 kişi, Kırklareli’de ise 1 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği’nde kurulan özel ekip tarafından yürütülen soruşturma kapsamından 19 yaşındaki Sally’nin evinden ayrıldıktan sonra şüpheli olarak 2 kez sorgulanan Amjed Mohsin Mohammed’in evinin yakınlarında güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Sahte kimlikle Kırklareli üzerinden yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalan Mohammed, Eskişehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülen Mohammed, burada sağlık raporunun alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

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