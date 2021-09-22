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Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı (2)

DHA

Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı (2)


KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
Eskişehir´de 20 gündür kayıp olan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood (20) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Amjed Mohsin Mohammed, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-09-22 19:14:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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