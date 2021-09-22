Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı (2)

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KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Eskişehir´de 20 gündür kayıp olan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood (20) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Amjed Mohsin Mohammed, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-09-22 19:14:16



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