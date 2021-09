Bu programda geleceğin restoran yöneticileri eğitiliyor Restoranın her bölümünde kapsamlı eğitim veriliyor Restoran Yöneticisi Yetiştirme Programı koordinatörü Aybüke Sedar: “Mutfaktan tedarike, muhasebeden insan kaynaklarına kadar her konuda eğitim alacaklar”

Eskişehir’de ‘Restoran Yöneticisi Yetiştirme Programı’ ile bir restoranda yer alan her bölümde kapsamlı eğitimler alan adaylar, geleceğin kalifiye restoran yöneticileri olmak üzere sektöre hazırlanıyor.

İŞKUR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Ayten Usta Gurme Restoran ortaklığında hazırlanan Restoran Yöneticisi Yetiştirme Programı’nda, kalifiye restoran yöneticileri yetiştirilmesi hedefleniyor. Başvuran birçok kişi arasından mülakatla eğitime dâhil edilen 20 aday, 6 aylık kapsamlı bir eğitime girdi. Mutfaktan servise, eticaretten muhasebeye bir restoranda bulunan her alan hakkında asgari bilgi birikimi sağlaması hedeflenen programda adaylar, eğitimin sonunda bir de YÖK onaylı sertifika almaya hak kazanacak.



Restoranın her alanında kapsamlı bir eğitim olacak

Restoran Yöneticisi Yetiştirme Programı hakkında bilgi veren program koordinatörü Aybüke Sedar, adayların restoranın her alanında rotasyonlu bir biçimde çalışacağını belirtti. Mutfağın bütün bölümlerinde, hatta bulaşıkhanede bile zaman geçirecek olan adayların servis, kasa ve karşılamada da yer alacağını kaydeden Sedar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adaylar restoranımızın belli bölümlerinde kapsamlı bir eğitime girecekler. İnsan kaynaklarıyla ilgilenecekler, eticaretle, satın almayla, depo yönetimiyle ilgilenecekler. Bu konuların hepsiyle birkaç hafta sonunda asgari bir bilgi düzeyine ulaşacaklar. Biz adaylarımızın, bizi ve işi tanıdıkça uzmanlaşmak istedikleri alana yönelmelerini sağlayacağız. 6 aylık eğitimin sonunda önemli olan, bu insanları sektöre kazandırmak. Gastronomi alanında kariyer yapmayı hedefleyen arkadaşlarla yola çıktık. Teorik dersler ve seminerlerimiz olacak. Farklı alanlarda uzmanlıkları olan eğitimcilerimiz, işletmeciler, ünlü şefler yer alacak, tecrübelerini paylaşacaklar. Protokol ağırlama, yiyecek içecek fotoğrafçılığı stilistliği dersleri olacak. Workshoplar olacak. Geziler olacak, tedarikçi ziyaretleri, örnek işletme ziyaretleri olacak. Genel kültürü geliştirmeye yarayacak bazı çarşı ve müze gezileri olacak. Kapsamlı bir programımız var. Bu bir aşçı yetiştirme programı değil, öğretmeyi hedeflediğimiz şey müşteriyi restorana çekmekten başlayacak, memnun etmeye kadar bütün aşamaları görecekler. Kursiyerlerimiz katılmak için bir ücret ödemiyorlar, aksine biz çalıştıkları saatlerin karşılığını veriyoruz. Eğitimlerin sonunda yönetici adaylarımıza YÖK onaylı bir sertifika da sağlanacak.”



“Restoran yöneticiliği insan ilişkilerinin zirvesi”

Programda ders veren insan ilişkileri ve Türkiye’nin ilk yüz okuma uzmanı Halim Altınışık, restoran yöneticiliğinin insan ilişkilerinin zirvesinde olduğunu ifade etti. Yiyecek, içecek sektörünün dünyanın en etkin, en fazla getirisi olan bir sektör haline geldiğini dile getiren Altınışık, “İnsanları yönetmek çok zor. Bu eğitimler Türkiye’de ilk kez uygulanan bir proje kapsamında bir araya geldi. Dolayısıyla Ayten Usta Gurme bu eğitimleri düzenleyerek bir ilk adımı attı. Ben de adaylara 2 gün boyunca yöneticilik konuları hakkında eğitim veriyorum. ‘Restoran yöneticiliği’ konusunu anlatıyorum. ‘Restoran yöneticiliği nedir, nasıl bir ivme kazanmış, restoran yöneticiliğinin vasıfları nelerdir’ sorularının cevaplarını arıyoruz. Adaylar gayet istekli ve arzulu bir şekilde eğitime katılıyorlar. Müşteri memnuniyeti, şikâyeti ve servis kültürü konularında eğitimlerimiz olacak. Bugün servis kültürü dünyada çok kullanılan, ama ülkemizde pek farkında olunmayan, çok uygulanan ve verimli olan bir alan. Ayten Usta Gurme böyle bir proje gerçekleştireceği zaman çok severek geldim. Bildiğim her şeyi adaylara aktaracağım” diye konuştu.



Adaylar programdan çok şey öğreneceklerine inanıyor

Restoran yöneticisi olmak üzere programa başvurarak eğitim alma hakkı kazanan adaylardan 33 yaşındaki Yeliz Anar, “İnternette ilanı gördüm, başvurdum. Çok kısa bir sürede dönüş yaptılar. Aralarına katıldım, eğitime yeni başladık. Şu an için her şey çok güzel. Mutfak zaten eğlenceli, güzel bir sektör. Buraya başvurmadan önce de mutfaktaydım. Eğitimini alamadığım için burada da farklı bir şey öğreneyim dedim. Benim için çok yararlı bir eğitim olacağını düşünüyorum” dedi.

Eğitime katılan bir diğer aday 32 yaşındaki Halime Kavas, daha öncesinde bu sektörde hiç bulunmadığını, ancak hep ilgili olduğunu anlattı. Sosyal medyadan eğitimin ilanına ulaştığını ve hemen başvurduğunu belirten Kavas, “Ayten Usta, başarısını Eskişehir’de kanıtlamış biri. Böyle bir işletmede bulunmanın bana çok şey katacağını düşündüm. İkinci haftam olmasına rağmen bana kattıklarını görmeye başladım. Yönetimde çalışan arkadaşlar organizasyon ve işletmeyi planlama konusunda çok iyiler. Mutfaklara henüz geçmedim, şu an serviste çalışıyorum. Servisi en alttan başlayarak kademeli olarak gördük. Çok keyifli geçiyor, daha da çok şey öğreneceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.