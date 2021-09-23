Meteorolojiden zirai don uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günler için zirai don uyarısı yaparken, tarımla uğraşan vatandaşları önlem almalarını tavsiye etti. Yapılan hava tahminlerine göre, 2326 Eylül tarihleri arasında Eskişehir başta olmak üzere Kütahya, Bilecik ve Bursa'nın güney ilçelerinde hafif ve yer yer orta kuvvette don olayı beklendiği aktarıldı. Yaşanabilecek muhtemel zirai don olaylarına karşı üreticiler ve tarımla uğraşan vatandaşlar uyarıldı.

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