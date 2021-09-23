Otomobilde 125 tarihi eserle yakalanan 4 şüpheliye gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 125 parça tarihi eser ile yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Ç., V.Ç., B.Ç. ve E.Ç.´nin ellerindeki tarihi eserlere alıcı aradığını belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 111 sikke, 5 yüzük, 1 haç, 8 metal obje olmak üzere toplam 125 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler, Eskişehir Müze Müdürlüğü´ne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli, Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-09-23 13:18:15



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