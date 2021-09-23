Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iraklı Sally’nin kan izlerine şüphelinin evinde rastlandı Şüpheli bir hırdavatçıya giderek balta satın aldı, daha sonra bunu iade ederek testereyle değiştirdi Irak uyruklu genç kızı öldürmekle suçlanan şüphelinin ilk ifadesine ulaşıldı Şüphelinin kardeşi ve arkadaşı da suça yardım etmekten tutuklandı

İHA

Iraklı Sally’nin kan izlerine şüphelinin evinde rastlandı Şüpheli bir hırdavatçıya giderek balta satın aldı, daha sonra bunu iade ederek testereyle değiştirdi Irak uyruklu genç kızı öldürmekle suçlanan şüphelinin ilk ifadesine ulaşıldı Şüphelinin kardeşi ve arkadaşı da suça yardım etmekten tutuklandı

Eskişehir’de 21 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab AlAbbood’u (19) “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed’in ilk ifadesine ulaşıldı.
Eskişehir’de Irak uyruklu Sally Ali Challab AlAbbood’un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde Sofya’ya hastalığı olduğu ve tedavi olmak için gittiğini söylediği öğrenilirken, Mohammed hakkındaki suçlamaları reddetti.

Farklı kıyafetlerle eve defalarca girip çıkmış
Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında kayıp kız Sally Ali ChallabAbboob’un şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’in evine giriş görüntülerine ulaştı. Aynı kameraları uzun süre izleyen ekiplerin kızın çıkışını tespit edemediği öğrenildi. Şüphelinin farklı kıyafetlerle elindeki çöp poşetlerini atmak için defalarca eve girip çıktığı görüntülenirken, genç kız ise kameralara yansımadı.

Sally’nin telefonu en son şüphelinin evinde sinyal verdi
Olay gecesi saat 02.00 sıralarında Sally ile birlikte Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak’taki evine birlikte girdiklerini kabul eden şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, ertesi gün bir hırdavatçıya giderek balta satın aldı. Daha sonra aldığı baltayı iade ederek testereyle değiştirdi. Emniyetin ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin saat 04.00 sıralarında evden çıkarken elindeki çöp poşetlerini attığı anlaşıldı. Şüpheli Mohammed ifadesinde, sabah 07.30 sıralarında Sally’nin evden çıkarak bir arkadaşına gittiğini söyledi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaptığı sinyal takibinde kayıp Sally’nin telefonunun en son şüpheliyle aynı evde saat 08.44’te sinyal verdiğini tespit etti.

Balta, bıçak, çorap ve çantadaki kan izlerinin Sally’e ait olduğu anlaşıldı
Ekipler şüpheli Mohammed’in evinden alınan bıçak, çanta ve çorapta kan izlerine rastlandı. Evden çıkan testerede ise kan izlerine rastlanmazken, şüphelinin hırdavatçıya iade ettiği baltada da kan izleri olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, kayıp Sally Ali ChallabAbboob’un babasından alınan DNA örneğine göre eşyalar üzerindeki kanın Sally’e ait olduğu tespit edildi.
Öte yandan, Amjed Mohsin Mohammed’in kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ve arkadaşı Ameer Muttashar M. ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece suça yardım etmekten tutuklanarak Eskişehir’e getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilde 125 tarihi eserle yakalanan 4 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilde 125 tarihi eserle yakalanan 4 şüpheliye ...
Hareketlilik Haftası “Pedallıyoruz” ile sona erdi
YEREL HABERLER Hareketlilik Haftası “Pedallıyoruz” ile sona erdi
Eskişehir'de hava sıcaklığı 13 derece birden düştü Havaların aniden soğumasıyla bazı yaya yolları boş kaldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hava sıcaklığı 13 derece birden ...
Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Başkan Ataç’ı ziyaret ...
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden zirai don uyarısı
Eskişehir´de, 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de, 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
“Eskişehir sanayisi örnek gösterilecek” Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan: “Yapılan projelerle vasıflı ara eleman ihtiyacı ortadan kalkacak” “Kaliteli eğitim alan eleman kaliteli ürün üretir”
YEREL HABERLER “Eskişehir sanayisi örnek gösterilecek” Eskişehir ...
Tankerde 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Tankerde 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Eskişehir'de, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eskişehir'de, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki ...
125 parça tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER 125 parça tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi ...
Kolon kanserine yakalanan vatandaştan ‘doktora gitmek için beklemeyin’ uyarısı Başarılı geçen laparoskopik operasyonun ardından ayağa kalkan Yılmaz, İrfan Yılmaz: “Keşke geciktirmek yerine 6 ay önce kontrole gelseydim” Op. Dr. İhsan Oruk: “Rektum kanserlerinde erken teşhisin önemi var, her makattan gelen kanama hemoroid değildir”
YEREL HABERLER Kolon kanserine yakalanan vatandaştan ‘doktora gitmek ...
Eskişehir'de, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki ...
Aşırı hız can aldı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Aşırı hız can aldı: 2 ölü, 2 yaralı
Bu programda geleceğin restoran yöneticileri eğitiliyor Restoranın her bölümünde kapsamlı eğitim veriliyor Restoran Yöneticisi Yetiştirme Programı koordinatörü Aybüke Sedar: “Mutfaktan tedarike, muhasebeden insan kaynaklarına kadar her konuda eğitim alacaklar”
YEREL HABERLER Bu programda geleceğin restoran yöneticileri ...
Olmaz dediler ama o Eskişehir’de Antep fıstığı yetiştirdi Tesadüfen dikti, şimdi evinin bahçesini Antep fıstığı ağaçlarıyla doldurmak istiyor Eskişehir’de vatandaş evinin bahçesinde Antep fıstığı yetiştirdi Evinin bahçesinde Antep fıstığı yetiştiren Üzeyir Güven: “Ne soğuktan etkilendi ne sıcaktan”
YEREL HABERLER Olmaz dediler ama o Eskişehir’de Antep fıstığı ...
Hayalet ekran koruyucuya her geçen gün ilgi artıyor Mesajların, videoların ve telefondan yapılan bütün işlemlerin yan taraftan görülmesini engelliyor
YEREL HABERLER Hayalet ekran koruyucuya her geçen gün ilgi ...
Osmangazi EDAŞ 13,5 milyon liralık atığı ekonomiye kazandırdı
YEREL HABERLER Osmangazi EDAŞ 13,5 milyon liralık atığı ekonomiye ...
Protestonun ardından geceyi parkta geçirmek isteyen öğrencilere polis izin vermedi: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Protestonun ardından geceyi parkta geçirmek isteyen ...
‘Barınamıyoz’ yazdıkları kartonla parkta yatmak istediler
YEREL HABERLER ‘Barınamıyoz’ yazdıkları kartonla parkta yatmak ...
Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son ...
Iraklı kızın kaybolmasıyla ilgili şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Iraklı kızın kaybolmasıyla ilgili şüpheli “kasten ...
Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son ...
AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllü alımına yeniden başladı
YEREL HABERLER AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllü ...
Iraklı kayıp kızın şüphelisi adliyede Polis 10 bin saat güvenlik kamerasını inceledi Soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adliyede
YEREL HABERLER Iraklı kayıp kızın şüphelisi adliyede Polis 10 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.