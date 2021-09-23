106 yaşında korona virüsü yendi

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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan ve korona virüse yakalanan Meryem Şan isimli 106 yaşındaki hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Altı gün boyunca Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 1915 doğumlu "Telli Ebe" lakaplı Kavuncu köyünde yaşayan Meryem Şan'ın, hiç aşı olmadığı için hastalığı ağır atlattığı öğrenildi. Yoğun Bakım Ünitesinde solunum cihazı takılarak tedavi gören Şan, sağlığına kavuşturan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

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