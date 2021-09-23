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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

İHA

Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Genel Kurulu, Vali Erol Ayyıldız ve sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Olağan Genel Kurulu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımıyla Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sanayicilerin yoğun katılım gösterdiği, Divan Başkanlığını İsmail Kunduracı’nın üstlendiği toplantıda, Yönetim ve Denetim Kurullarının 2020 yılı faaliyet raporları ile bölgenin 2021 yılı çalışmaları görüşüldü.

“Sanayi sektörü şehrimizin ve ülkemizin ekonomisini ayakta tuttu”
Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, genel kurula katılan sanayicilere teşekkür ederek, bir yıllık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaşanan gelişmeler ve gelecek dönem çalışmalarına değinen Başkan Küpeli, pandemi döneminde sanayicinin üstlendiği role dikkat çekerek, “Pandemi dönemi bize ve sanırım tüm dünyaya, sanayinin ve her türlü ürünü üretebiliyor olmanın ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde bir kere daha gösterdi. Geride kalan dönem zarfında hem Eskişehir’in hem de ülkemizin ekonomisini ayakta tutan esas güç, sanayi sektörümüz oldu” dedi.

“Pandemi döneminde önemli yatırımlara imza attık”
Eskişehir OSB olarak yürüttükleri ve hayata geçirdikleri çalışmalara değinen Başkan Küpeli, “2020 yılında pandemiye rağmen altyapı ve üstyapı projeleri kapsamında ciddi bir yatırım yaparak, başta Özel EOSB Meslek Lisemiz olmak üzere önemli yatırımları hayata geçirdik. Eskişehir sanayisi olarak yıllardır özlemini çektiğimiz meslek lisemizin yeni kampüsünü tamamladık. Pandemiye rağmen 910 aylık bir sürede okulumuzun inşaatını tamamlayıp, hizmete açtık. Bu yıl 390 öğrenci daha alarak, öğrenci sayımızı 763’e çıkardık. Toplam öğrenci sayımız birkaç yıl içinde de bin 560 kişiye ulaşacak. Diğer önemli bir yatırımımız olan Eskişehir OSB’de çok ihtiyaç duyulan “Yaşam Merkezi” yatırımımız da hızla tamamlanıyor. İnşaatı biten bölümleri yakında hizmete açacağız. Bunun yanında MEGEM ve ESBEM şirketlerimiz başarıyla sizlere ve sanayimize hizmet vermeye devam ediyor. ESART şirketimiz OSB’nin sularını arıtması dışında, akredite laboratuvarıyla bölgemize ve diğer birçok ilde hizmet veriyor. Bu çalışmalarımıza paralel olarak, mevcut OSB alanımız ile 1. Gelişme bölgemiz arasında 5,5 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bir bağlantı yolunu da tamamlayarak geçtiğimiz günlerde hizmete açtık” diye konuştu.

“Eskişehir’e yeni yatırımlar kazandırıyoruz”
Yatırımlar noktasında son 10 yılın rekorunu kırdıklarını söyleyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:
“2020 yılında mevcut OSB’imizde 9, İmişehir’deki 1. Gelişme Bölgemizde 33 olmak üzere toplamda 42 yatırımcıya, 888 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik. Bu şekilde son 10 yılın arsa tahsis ve alan büyüklüğü rekorunu da kırmış olduk. 2021 yılının ilk 8 ayında her iki bölgemizden olmak üzere toplam 23 yatırımcıya 470 bin metrekarelik bir alan tahsis etmiş durumdayız. Yine bu yıl hayata geçirdiğimiz 2. KOBİOSB bölgesinde ise 142 firmaya 566 bin metrekarelik bir alanı tahsis ettik. 2021 yılı bittiğinde bir aksilik olmazsa, tahsis etmiş olduğumuz alan miktarı geçen yılın da üzerine çıkarak, yeni bir rekorla 1 milyon metrekareyi aşmış olacak. Haier firmasının bini aşkın kişinin çalıştığı yatırımı, 2020 yılı sonunda tamamlanarak üretime geçti. Benzer şekilde yeni büyük yatırımların Eskişehir OSB’de hayata geçmesi konusunda yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu yatırımlardan birisi olan ve 100 milyon dolarlık bir yatırımla 3 bin kişinin çalışmasının planladığı akıllı vagon üretim yatırımı olacak. Buna ilave olarak yine dünyaca ünlü bir otomotiv yan sanayi firmasıyla geçen yıldan bu yana görüşmelerimiz de devam ediyor. Otomotiv sektörümüze büyük katkı sağlayacak çok önemli bir yatırımı şehrimize ve OSB’ye kazandırmak için çok yoğun gayret gösteriyoruz. Sanayicilerimiz için, Eskişehir’imiz için, en önemlisi de ülkemizin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz.”

“Şehre yeni yatırımcılar kazandırma noktasında seçici davranıyoruz”
Genel Kurulda söz alan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, EOSB genel kurulunun Eskişehir sanayisi için hayırlı uğurlu olmasını diledi. Vali Ayyıldız, Eskişehir’in çok önemli bir kent olduğunu ve şehre yeni yatırımcılar kazandırma noktasında seçici davrandıklarını ifade ederek, “Eskişehir çok özel ve çok önemli bir kent. Dünyanın ve ülkemizin merkezinde cennet bir kent. Eskişehir; yatırımcımız için, ekonomik anlamda hareket etmeyi düşünenler için çok önemli. İş insanları eğer dünyayı düşünüyorlarsa ayaklarının bir tanesi mutlaka Eskişehir’de olması gerekir. Eskişehir’e yatırım yapma noktasında yatırımcılardan bize gelenler var. Eskişehir’imize yatırım yapmak isteyenlerin katma değer katarak gelmesini istiyoruz. Bu anlamda da seçici davranıyoruz” diye konuştu. Ayyıldız konuşmasının devamında sanayicilere seslenerek “İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi göstermesin. Hepinize bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından Genel Kurul gündemindeki maddelerin görüşülüp oybirliğiyle kabul edilmesiyle birlikte toplantı tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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