(ÖZEL) Dört mevsim lastikleri karasal iklim bölgelerinde tercih etmek risk taşıyor Eskişehir’de araç lastiği satışı yapan İlker Demir: “Dört mevsim lastik soğuk havada ve uzun yolda risktir” "Bu tip lastikleri, ılıman iklim kuşağında olan şehirlerde ve uzun yol yapmayacak sürücüler için öneriyoruz"

Yaklaşan kış mevsimi hazırlıklı olmak için araç sahiplerinin doğru lastiği seçmeleri önem kazanırken, uzmanlar, özellikte karasal iklim bölgelerinde dört mevsim lastiklerin risk taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Son yıllarda piyasadaki dört mevsim lastikler, kullanıcılar açısından kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Lastik satıcıları, dört mevsim lastiklerin yoğun kar yağışı gibi aşırı hava koşullarının üstesinden gelmek için üretilmediğini söylüyor. Dört mevsim lastiklerin ıslak zemin, hafif buzlanma ve hafif kar yağışı gibi koşullarda daha iyi performans sergilediğini aktaran lastik satıcıları, karasal iklim kuşağında olan bölgelerde ise kullanılmasının risk taşıdığını belirtti. Bu yüzden dört mevsim lastikler, ılıman iklim kuşağında olan şehirlerde ve uzun yol yapmayacak sürücüler için öneriliyor.



“Kayar, ses yapar ve can güvenliğine de tehlikeye atar”

Eskişehir’de araç lastiği satışı yapan İlker Demir, dört mevsim lastiklerin oluşturabileceği risklerden bahsetti. Dört mevsim lastiklerin ılıman iklim kuşağında bulunan illerde kullanılması gerektiğini söyleyen Demir, “Dört mevsim lastikler, ılıman iklim kuşağında olan yerlerde talep gösterilecek lastiklerdir. Özellikle İç Anadolu Bölgesi veya Doğu Anadolu Bölgesi gibi yerlerde faydasından çok zararı olan lastiktir. Çok az araba kullanan kişiler 4 mevsim lastikleri bahsettiğim bölgeler harici yerlerde tercih edebilir. Türkiye’nin çoğunluğu bölgesi karasal iklim kuşağına sahip olduğu için yazımızda sert kışımızda sert. Bu 4 mevsim lastik verimli olmaz. Kayar, ses yapar ve can güvenliğine de tehlikeye atar” diye konuştu.



“Dört mevsim lastik uzun yolda risktir”

Dört mevsim lastiklerin kış lastiklerine daha yakın olduğunu söyleyen İlker Demir, yakıt tüketimini arttırdığını ifade etti. Yaz ve kış lastiklerine göre fiyatlarını kıyaslayan Demir, şu şekilde konuştu:

“Dört mevsim lastik kış lastiğine daha yakın aslında. Çoğunlukla özellik olarak kış lastiğini bünyesinde barındırdığı için 3 ayda erir. Dört mevsim lastik uzun yolda risktir. Fren mesafesi uzar, yakıt artar. Artı özellikleri mutlaka vardır ama eksi özellikleri daha fazla benim şahsi fikrime göre. Kış ve yaz lastiğinin fiyatları ortalama aynıdır. Dört mevsim lastiklerin ise diğerlerine göre yüzde 5 fazladır ve bazıları aynı fiyattır. Gerçekten bu işi bütçeden ziyade can güvenliği için düşünen müşteri pek böyle şeyler düşünmüyor. Bu lastikleri araştıran müşteriler can güvenliğini düşünüp yapılan işi daha ciddiye alıyorlar ve bu yaptıklarından dolayı faydalarını daha iyi görüyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.