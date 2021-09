Fransız heyet Eskişehir’de Eskişehir Çağfen Koleji’ne Fransız heyetten özel ziyaret

Fransa Eğitim İşbirliği Ataşesi Bruno Delvallée ve Fransızca İşbirliği Ataşesi Vincent Brousse’un da yer aldığı heyet, Eskişehir Çağfen Koleji’ne özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyeti ağırlayan Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, eğitim konusunda yapılacak işbirliklerini görüştü.

Eskişehir Çağfen Koleji, yabancı dil ve yurtdışında eğitim konularında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Fransa Eğitim İşbirliği Ataşesi Bruno Delvallée, Fransızca İşbirliği Ataşesi Vincent Brousse, Institut Français Ankara Müdiresi Sophie Gautier, Institut Français Ankara Kültür Sorumlusu Hülya Öz ve Institut Français Ankara Kültür Sorumlusu Özlem Gül’ün yer aldığı heyet, Eskişehir Çağfen Koleji’nde Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin ve yöneticilerle bir araya geldi. Serkan Can Zengin, heyetle gerçekleştirdikleri toplantıda öğrencilerin Fransızca eğitimi ve ilerleyen yıllarda Fransa’da eğitim alabilmeleri konularında önemli görüşmelerde bulundu.



“Çift dilli okul” olma yolunda

Serkan Can Zengin, “Çift dilli okul” olma yolunda adımlar atan Çağfen’in çift dilli okullara verilen, Fransız kültürü ve dilinin öğretiminin kalitesini değerlendiren "Label Francducation" mükemmellik etiketinin alınabilmesi konusunda da heyetle görüştüklerini ifade etti. Yapılan toplantıda ayrıca, Eskişehir Çağfen Koleji Fransız hükümetinin düzenlediği Fransızca seviye belirleme sınavı olan DELF/DALF sınavları hakkında bilgi alındı. Öğrencilerin katılmaları için gerekli koşullar üzerine duruldu.



“Çağfen öğrencilerine Fransa’da eğitimin yolları açılacak”

Eskişehir Çağfen Koleji öğrencilerinin ilerleyen zamanlarda Fransa'da öğrenim görme imkânı bulabilmeleri için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin de konuşulduğu toplantıda, Eskişehir’de gerçekleştirilebilecek kültürel projeler de gündeme geldi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile de bir araya geldiler

Okulda yapılan toplantı sonrasında, okul yetkilileri ve Fransa heyeti, Tepebaşı Belediyesi'nde Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ile de bir araya geldi. Eskişehir'de Fransız belediyeleri ile ortak gerçekleştirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

