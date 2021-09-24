Satışa sunulan Eskişehirspor - Pazarspor maçı biletlerinde bin 500’ü satıldı

EskişehirsporPazarspor maçına taraftardan beklenen ilgi bilet satışlarına henüz yansımazken, biletlerin büyük bölümünün maç günü gişelerden satılacağı tahmin edildi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor 4'üncü hafta mücadelesinde 26 Eylül günü Pazarspor ile evinde karşılaşacak. Maçtan yaklaşık bir hafta önce satışa biletlere taraftarın yoğun ilgi göstermesi beklenirken Espark AVM içerisinde kurulan bilet ve forma satış standından kombineler dahil bin 500 biletin satıldığı öğrenildi. 15 ile 50 lira arasında değişen bilet fiyatlarına Eskişehirsporlu futbol severlerin talebi az oldu.

Öte yandan bilet satışının büyük bir bölümünün maç günü stadyumun yanında bulunan bilet satış gişelerinden yapılacağı tahmin edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.