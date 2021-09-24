AK Parti ‘den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne suç duyurusu

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, bir taşınmazda özel otel yapılması ve buraya işletme ruhsatı verilmesine ilişkin Eskişehir Büyükşehir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan 479 ada 46 parseldeki çeşitli heykeller ile süslenen otelin adeta hukuksuzluğun heykeli olduğu belirtildi. Açıklamada, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera, kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası yapılabilecekken ‘otel binasının yapılamayacağı’ belirttiği alana Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otel işletmesine ruhsat verilmiş. Biz bu işletmeye ruhsat verenlere suç duyurusunda bulunduk. Bu işletmeye ruhsat veren kütüphane yapılması gereken alanda, kurs yapılması yurt yapılması gereken alanda, otel işletilsin diyenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu alan, özel bir şahsa ait arazi ve sosyal tesis alanı yapacağız, halkın istifadesine sunacağız diyerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılıyor. Fakat şu an arazide üzerinde çeşitli şekillerde heykeller olan bir otel var. Heykellere bakıp da şekilleri üzerinden tahmin yürütmeye çalışmayın. Bu hukuksuzluğun heykelidir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehrin ortasına kaçak katlı bina dikecek, üzerine hukuksuzluğun heykelini yapacak kadar aymazlık içindedir. Bu işlemi yapanlar haktan, hukuktan sakın söz etmesin. Yargı önünde hesap verecekler. Konunun takipçisi olacağımızı değerli kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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