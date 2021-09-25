Anadolu Üniversitesi heyetinden ÖSYM Başkanlığı’na ziyaret

Anadolu Üniversitesi'nden bir heyet, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nı (ÖSYM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarete aynı anda 5 bin adayın elektronik sınava girmesine olanak sağlayan Esenboğa eSınav Merkezi’nde incelemelerde bulunarak başlayan heyete, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Akyol eşlik etti. ÖSYM Başkan Yardımcısı Akyol’dan Esenboğa eSınav Merkezi’nin teknolojik altyapısı ve yürütülen sınav organizasyon süreçleri hakkında bilgi alan heyet daha sonra ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü de makamında ziyaret etti. ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen sınav organizasyon süreçleri hakkında da karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyarette ÖSYM Başkanı Aygün, Anadolu Üniversitesi heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

ÖSYM Başkanı Aygün ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Anadolu Üniversitesi heyeti, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Akyol ve Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Ceylan’ın eşliğinde Meteksan Matbaacılığı ziyaret ederek baskı tesislerinde incelemelerde bulundular.

Konuyla ilişkin görüşlerini dile getiren Rektör Yardımcısı Kaya, “Bugün ÖSYM gibi Türkiye’de ölçme, seçme ve yerleştirme süreçlerini, uluslararası standartlarda yürüten bir sınav merkezini yerinde ziyaret ederek çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Anadolu Üniversitesi olarak başta kamu kurumlarımız olmak üzere ülkemize hizmet eden tüm kuruluşlarla karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı içerisindeyiz. Bu vesileyle başta ÖSYM Başkanı Aygün olmak üzere ÖSYM Başkan Yardımcısı Akyol ve Ceylan’a gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyarete; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü Doç. Dr. Recep Okur, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Aydın, Test Araştırma Birim Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Nejdet Karadağ, Basımevi Müdürü Öğr. Gör. H. Reha Akgün ve BAUM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kutlu Akçoral katıldı.

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