Maden işçileri Eskişehir'de bir araya geldi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AB desteğiyle yürüttüğü "Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG için İşveren, İşçi ve Aileler El Ele" seminerinin ikincisi Eskişehir'de yapıldı.

Eskişehir, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale'den katılan işçilere üçer günlük Gölge İSG uzmanı eğitimleri verildi. Etkinliğin açılış konuşmasında, Türkiye Madenİş Sendikası Başkan Baş Danışmanı, Maden Mühendisi Ertuğrul Bayrak, "Madencilik sektörü gibi tehlikeli ve yüksek riskli sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğinin; kamu kurumları, işveren ve çalışan için ortak sorumluluk olmanın ötesinde aileler ve maden tesislerinin bulunduğu yerleşimlerde ve genel kamu açısından yüksek bilinç gerektirdiği aşikardır. Bu düşünceyle hazırlanan ve uygulanmaya başlayan proje süresince ve sonrasında bu kapsamda bireysel, kurumsal ve toplumsal gelişmenin gelişmesi için Türkiye Madenİş Sendikası olarak tüm kaynak ve olanakları değerlendirme çaba sorumluluk ve kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

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