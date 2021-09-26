Maden işçileri Eskişehir'de bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden işçileri Eskişehir'de bir araya geldi

İHA

Maden işçileri Eskişehir'de bir araya geldi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AB desteğiyle yürüttüğü "Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG için İşveren, İşçi ve Aileler El Ele" seminerinin ikincisi Eskişehir'de yapıldı.
Eskişehir, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale'den katılan işçilere üçer günlük Gölge İSG uzmanı eğitimleri verildi. Etkinliğin açılış konuşmasında, Türkiye Madenİş Sendikası Başkan Baş Danışmanı, Maden Mühendisi Ertuğrul Bayrak, "Madencilik sektörü gibi tehlikeli ve yüksek riskli sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğinin; kamu kurumları, işveren ve çalışan için ortak sorumluluk olmanın ötesinde aileler ve maden tesislerinin bulunduğu yerleşimlerde ve genel kamu açısından yüksek bilinç gerektirdiği aşikardır. Bu düşünceyle hazırlanan ve uygulanmaya başlayan proje süresince ve sonrasında bu kapsamda bireysel, kurumsal ve toplumsal gelişmenin gelişmesi için Türkiye Madenİş Sendikası olarak tüm kaynak ve olanakları değerlendirme çaba sorumluluk ve kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Irak Türkmenleri’nin çocukları için toplu sünnet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Irak Türkmenleri’nin çocukları için toplu sünnet ...
Şüpheli 3 şahsın üzerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli 3 şahsın üzerinde tabanca ve uyuşturucu ele ...
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu
Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi’ne bağışlayacakları belge ve objelerle katkı sağlayacaklar
YEREL HABERLER Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi’ne bağışlayacakları ...
Eskişehir’de 42 şişe sahte içki ve 870 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 42 şişe sahte içki ve 870 paket kaçak ...
85 yaşındaki kayıp, yaralı olarak bulundu
YEREL HABERLER 85 yaşındaki kayıp, yaralı olarak bulundu
Eskişehir’de doktor kardeşler babalarının mezuniyetine katıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de doktor kardeşler babalarının ...
Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı
YEREL HABERLER Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda ...
Eskişehir’de kaybolan 85 yaşındaki amca için arama çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de kaybolan 85 yaşındaki amca için arama ...
Babasından devraldığı mesleği 60 yıldır sürdürüyor 72 yaşındaki bisiklet tamircisi Aydın Yıkılmazoğlu: "Unutulan mesleklerin birçoğu çırak bulamıyor. Nedeni para kazanan bir meslek değil"
YEREL HABERLER Babasından devraldığı mesleği 60 yıldır sürdürüyor 72 ...
Grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına talep arttı
YEREL HABERLER Grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına talep arttı
Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük
YEREL HABERLER Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük
Meryem Boz, Eskişehir´de voleybol akademisi kurdu
YEREL HABERLER Meryem Boz, Eskişehir´de voleybol akademisi kurdu
Arkadaşları, kayıp Sally´yi gözyaşlarıyla andı
YEREL HABERLER Arkadaşları, kayıp Sally´yi gözyaşlarıyla andı
Sally, en sevdiği yerde arkadaşları ve yakınları tarafından anıldı
YEREL HABERLER Sally, en sevdiği yerde arkadaşları ve yakınları ...
Başkan Ataç, "Kurduğumuz güzel diyalog ve samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Ataç, "Kurduğumuz güzel diyalog ve samimiyete ...
(ÖZEL) Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor Topraksız tarım faaliyetlerinin yapıldığı serada tonlarca ürün yetiştiriliyor Ziraat Mühendisi Yasin Sarıkoç: “Bu sıcak sular tamamen otomasyona bağlı olduğu için bitkiyi istediğimiz sıcaklıkta tutabiliyoruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates ...
Anadolu Üniversitesi heyetinden ÖSYM Başkanlığı’na ziyaret
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi heyetinden ÖSYM Başkanlığı’na ...
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı
YEREL HABERLER Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite ...
Avrupa Üroloji Haftası’nın bu yılki konusu ‘İdrar Kaçırma’
YEREL HABERLER Avrupa Üroloji Haftası’nın bu yılki konusu ‘İdrar ...
(ÖZEL) Sosyal medya dolandırıcıları bu kez çaresiz bir babayı tuzağa düşürdü Oğlunun işitme cihazı için kredi çekmek isteyen baba dolandırıcılara hedef oldu Dolandırıcılık mağduru baba Halil Saraç: “Maalesef canımız yandı, dolandırıldık” “Sosyal medyadaki kredi vaadine kanarak 870 TL dolandırıldım”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sosyal medya dolandırıcıları bu kez çaresiz ...
Güngör Azim Tuna’dan Bozkurt’a Ziyaret
YEREL HABERLER Güngör Azim Tuna’dan Bozkurt’a Ziyaret
AK Parti ‘den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti ‘den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne suç ...
Satışa sunulan Eskişehirspor - Pazarspor maçı biletlerinde bin 500’ü satıldı
YEREL HABERLER Satışa sunulan Eskişehirspor - Pazarspor maçı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.