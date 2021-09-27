‘Atmaca’ barbunya çeşidi Eskişehir’i sevdi Yerli barbunya çeşidine üretici tam not verdi

Eskişehir’de üretimi yapılan ‘Atmaca’ barbunya üretiminden başarılı sonuç alındı

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak mahallesinde bulunan demonstrasyon alanında "Atmaca" barbunya çeşidinin tanıtılması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla tarla günü etkinliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında İl Müdürlüğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile "Sertifikalı Tohum ile Bereketli Yarınlara" isimli "Yeni Geliştirilen Kuru Fasulye Çeşitlerinin ve Yetiştirme Tekniklerinin Eskişehir İli Kadın Çiftçilerine Yayımı Projesi" yürütülüyor. Bu kapsamda, İnönü ve Tepebaşı ilçelerinde iki kadın çiftçimiz ile Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Atmaca" barbunya çeşidinin 500'er metrekarelik alanda yetiştirildi. Tarla gününde dane büyüklüğü ve parlaklığı ile beğeni toplayan Atmaca barbunya çeşidinin özellikleri, iklimtoprakgübreleme istekleri ve bakımı hakkında bilgilendirme yapılarak çiftçilerin ürün hakkındaki görüşleri alındı. Etkinliğe Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, il ve ilçe müdürlüğü teknik elemanları, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı ve çiftçiler katıldı.

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