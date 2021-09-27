Eskişehirli sanatçının Türk Grafik Tasarımı’na yeni katkısı “Belirtke”

Eskişehirli grafik tasarımcı Ali Tekin Çam tarafından ülke kültürüne yeni bir kaynak kitap daha kazandırıldı.

Çalışma hayatı boyunca kartvizitten afişe, ambalajdan broşüre kadar geniş bir yelpazede çok sayıda ürüne tasarımuygulama hizmeti veren Ali Tekin Çam, bilgisayarla tasarım programları, basım teknikleri, fotoğraf, röprodüksiyon ile logo, ambalaj, broşür tasarımı konularında uzmanlaştı. Türk Grafik Tarihi’ne ilgi duyan Çam’ın akademik araştırmaları ve makaleleri bulunuyor. Birikimlerini çeşitli mesleki yayınlarda paylaşan Çam, şimdiye kadar 20'yi aşkın tasarım kitabının tasarım ve editörlüğünü gerçekleştirdi. Çam, kitabı “Belirtke” ile grafik öğrencilerine yol göstermeyi ve meslektaşlarına yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

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