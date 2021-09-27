Eskişehir merkezli fuhuş operasyonları Altı ayrı ilde 30 kişi yakalandı Şüpheliler aralarında fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen internet sitesi yöneticileri ve kadınlar da var

Eskişehir merkezli 6 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen internet sitesi yöneticilerinin ve kadınların da bulunduğu 30 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6 ayrı ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eskişehir, Ankara, Adana, Antalya, İzmir ve Konya’da yapılan fuhuş operasyonlarında, aralarında fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen internet sitesi yöneticileri dahil olmak üzere 30 kişi yakalandı. Şüphelilere ait ikametlerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital metaryal ile uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişi hakkında ‘Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Kasten yaralama’, ‘Gasp’, ‘Uyuşturucu madde temin etmek, kullandırmak ve kullanmak’, ‘Tehdit ve hakaret’ suçlarından işlem yapıldı. Emniyette işlemleri yapılan 30 kişiden 12’si serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 18 şüpheli ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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