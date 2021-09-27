Kadına şiddete karşı kamera önüne geçecekler

Eskişehir’de çekimleri başlayacak olan ‘Al Yazma’ isimli sinema filminde sanatçılar kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla kamera karşısına çıkacak.

Eskişehir’de çekilecek olan ve yapımcılığını Cengizhan Adıgüzel’in yaptığı ‘Al Yazma’ filminde hazırlıkların sonuna gelindi. 10 Ekim’de çekimlerine başlanacak olan sosyal sorumluluk projesi içeren sinema filminde konu olarak ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddet işlenecek. Seyitgazi ilçesinde 3 haftalık süreçte çekilecek olan filmde köy hayatı içinde zor günler geçiren ‘Kiraz’ karakterini anlatacak.

Toplumdaki kanayan yarayı anlatacakları film hakkında konuşan Cengizhan Adıgüzel, “Yapım şirketimizde 10 tane sinema filmi projesi yaptık. Bunların tamamı sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlandı. İlk filmimiz ‘Al Yazma’ adında olacak. İçerik olarak kadını, kadının toplum içindeki yerini, kadınların dünya üzerindeki özgürlük alanlarının kısıtlanmasını anlatıyor. Ülkemizin ve toplumumuzun kanayan yarasını hayata geçirmek istedik. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çekeceğiz. Başrolde ‘Kiraz’ karakteri oynayacak. Kadına karşı olan şiddeti ve tacizi işleyeceğiz. Ekranların yeni yüzü olan ve oyunculuğuna güvendiğimiz Su Akkuyu’nun canlandıracağı ‘Kiraz’ karakterinin bu rolü en iyi şekilde canlandıracağını düşünüyoruz. 3 haftalık çekim sürecinden sonra filmimiz Şubat ayının ikinci yarısında İstanbul ve Eskişehir’de yapılacak olan galalar ile vizyona girecek. Hem dijital platformlarda hem de sinema salonlarında insanların beğenisine sunulacak. Ayrıca filmimiz Türkiye’deki yayın tarihinden sonraki 3 aylık dönem içinde 21 ayrı ülkede vizyona çıkacak” ifadelerini kullandı.

İlk başrol oyunculuğunun heyecanını yaşayan 27 yaşındaki Su Akkuyu, uzun zaman modellik yaptı. Canlandıracağı ‘Kiraz’ karakteriyle binlerce kadının sesi olacağını belirten genç oyuncu şunları söyledi:

“Benim için çok büyük bir şans ve çok büyük bir fırsat. İlk başrol oyunculuğum olacak. Çok büyük bir rol alacağım. Büyük bir yük ve sorumluluk olacak. Ülkemizde bu olaylarla birlikte yaşayan binlerce kadın ve çocuk var. İnsanlar böyle şeyleri yaşıyor ve dillendiremiyor. Onların sesi olacağım. Her şeyden önemlisi bu bir sosyal sorumluluk projesi olacak. Her şeyin güzel olacağını düşünüyoruz.”

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