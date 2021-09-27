Avrupa Hareketlilik Haftası için doğa yürüyüşünde bir araya geldiler

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Eskişehir’de bir araya gelen doğa tutkunları Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında doğa yürüyüşü yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Eskişehir’de bu kapsamda doğa aktiviteleri gerçekleştirildi. Hafta sonu düzenlenen bisiklet turunun ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı üyelerinin de aralarında bulunduğu 60 kişi, Kent Ormanı’nda yürüyüş yaptı. Doğaçlama çizilen rota doğrultusunda doğa tutkunları 10 kilometre yürüdü. Yürüyüş sonrasında yapılan kahvaltının ardından etkinlik sona erdi.

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