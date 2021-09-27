Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 30 gözaltı (2)

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

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9´U TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9´u tutuklanırken, 9´u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-09-27 18:01:55



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