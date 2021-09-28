Ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı

İHA

Ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde çuval içinde ölüme terk edilen 7 köpek yavrusu, polisin desteği ile kurtarıldı.
Açıklamaya göre, 112 Acil hattına Alpu ilçesinin Fatih mahallesinde 7 tane köpek yavrusunun çuval içerisinde ölüme terk edildiği ihbarının gelmesi üzerine İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Çevrede evi olan A.A. isimli vatandaş, sabah saatlerinde köpek yavrularını çuvalın içinde ikamete yakın bir yerde bulduğunu, bahçesinde hayvanlara süt ve mama verdiğini, iki yavrunun öldüğünü anlattı. Vatandaş, konu ile ilgili Hayvan Sevenler Derneğine ulaşarak bilgi vermesi sonucu durumun 112 Acil Çağrı hattına bildirdiklerini belirtti.
İlçe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ile birlikte hareket eden ekipler, köpek yavrularını tedavisi ve barınma ihtiyacını karşılamak için Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi ile görüşülerek veteriner hekimlere teslimi sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3’ü ...
Yabancı öğrenciler Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Yunus Emre'nin kabrini ziyaret ...
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 30 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 30 ...
Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı
Staj Seferberliği’ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Staj Seferberliği’ne katılan öğrenciler ...
Tepebaşı’nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında
TÜBA TEKNOFEST’ten Anadolu Üniversitesi öğrencisine birincilik ödülü
YEREL HABERLER TÜBA TEKNOFEST’ten Anadolu Üniversitesi öğrencisine ...
Avrupa Hareketlilik Haftası için doğa yürüyüşünde bir araya geldiler
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası için doğa yürüyüşünde bir ...
Kadına şiddete karşı kamera önüne geçecekler
YEREL HABERLER Kadına şiddete karşı kamera önüne geçecekler
Sally cinayetinin şüphelisi Mohammed: Baltayı etleri parçalamak için aldım
YEREL HABERLER Sally cinayetinin şüphelisi Mohammed: Baltayı etleri ...
Iraklı Sally’nin şüphelisi kendisini böyle savundu Tutuklanan şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, “Balta ve testereyi Kurban Bayramı'ndan kalan etleri kesmek için aldım” "Sally ile Haziran ayında arkadaş ortamında tanıştık, sevgili değildik, ama flört ediyorduk" Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri il genelinde Sally'i arama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Iraklı Sally’nin şüphelisi kendisini böyle ...
Balık tezgâhları havaların soğumasını bekliyor Hamsinin kilo fiyatı bir günde yüzde 25 azaldı, 30 liraya indi Havaların soğumasıyla miktarı artan balıklar ucuzlayacak Balıkçı Cavit Aladağ: “Balık fiyatları her gün değişiyor”
YEREL HABERLER Balık tezgâhları havaların soğumasını ...
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 30 ...
Cem Karaca'dan taraftara çağrı Eskişehirspor Teknik Direktörü Cem Karaca: "Henüz yolun başında olan gençlerimizi bu yoldan koparmayalım" "Günün sonunda mutlu olacaksak hep birlikte gösterdiğimiz sabır ve azimle bunu başaracağız"
YEREL HABERLER Cem Karaca'dan taraftara çağrı Eskişehirspor Teknik ...
Zincir marketlere zabıtadan şok denetim Zabıta ekipleri, genel kontrollerin yanı sıra fahiş fiyat incelemesinde de bulundu Zincir market şube sorumlusu Murat Can Güngör: “Fahiş fiyatların önüne geçilmesinin tek yolu denetim yapılmasıdır”
YEREL HABERLER Zincir marketlere zabıtadan şok denetim Zabıta ...
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonları Altı ayrı ilde 30 kişi yakalandı Şüpheliler aralarında fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen internet sitesi yöneticileri ve kadınlar da var
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli fuhuş operasyonları Altı ayrı ilde ...
Eskişehirli sanatçının Türk Grafik Tasarımı’na yeni katkısı “Belirtke”
YEREL HABERLER Eskişehirli sanatçının Türk Grafik Tasarımı’na yeni ...
İnsülin direnci yüzde 60 ilaçsız düzelebilir Özel Ümit Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Kundakçı Gelir: "Sadece egzersiz ve sağlıklı besleme ile yüzde 60 düzeylerinde insülin direnci düzeltilebilir"
YEREL HABERLER İnsülin direnci yüzde 60 ilaçsız düzelebilir Özel ...
‘Atmaca’ barbunya çeşidi Eskişehir’i sevdi Yerli barbunya çeşidine üretici tam not verdi
YEREL HABERLER ‘Atmaca’ barbunya çeşidi Eskişehir’i sevdi Yerli ...
(ÖZEL) Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak ESO'nun atıklardan hammadde projesi sanayinin ilgisini çekti ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Senin hurdan benim hammaddem”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu proje sanayiye yeni boyut ...
(ÖZEL) Bu sayede pazar ve markete gitmiyor Birçok farklı tür sebze ve meyveyi evinin bahçesinde yetiştiriyor Hem ihtiyacı olan ürünleri yetiştiriyor, hem de emeklilik hayatının keyfini sürüyor 42 yıldır bahçesine gözü gibi bakan 76 yaşındaki Üzeyir Güven: “Bahçede boş yer yok, fazla gelen ürünleri çevrede bulunan tanıdıklara dağıtıyorum"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu sayede pazar ve markete gitmiyor Birçok ...
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Pazarspor: 6
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Pazarspor: 6
Maden işçileri Eskişehir'de bir araya geldi
YEREL HABERLER Maden işçileri Eskişehir'de bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.