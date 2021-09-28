Eskişehir'de, çuval içinde 2'si ölü 7 yavru köpek bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, çuval içine koyularak sokağa atılmış, 2'si ölü 7 köpek yavrusu bulundu. Polis ekiplerince veterinere götürülen 5 yavru köpek, tedaviye alındı.
Alpu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde A.A., evinin yakınlarında çuval içine koyularak sokağa atılan, 2'si ölü 7 köpek yavrusu buldu. 5 köpeğe süt ve mama veren A.A.'nın telefonla ulaştığı Hayvanseverler Derneği'nin ihbarı üzerine belirtilen adrese İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri geldi. Ekipler, 5 köpeği Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ne götürürken, hayvanlar veteriner tedavisine alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2021-09-28 11:13:22
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