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Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı Kamyonun durması ile birçok aracın ve yakınındaki insanların zarar görebileceği daha büyük bir kazanın önüne geçildi Türbede bulunan insanlar kısa süreli panik yaşadı

İHA

Kayan yüklü kamyon türbe duvarını parçaladı Kamyonun durması ile birçok aracın ve yakınındaki insanların zarar görebileceği daha büyük bir kazanın önüne geçildi Türbede bulunan insanlar kısa süreli panik yaşadı

Eskişehir’de kum ve tuğla dolu bir kamyon, kerpiç yapıdaki türbenin duvarına çarparak durabildi. Kamyonun park halindeki araçların arasına dalmasına çok az mesafe kala durması daha büyük bir zararı önledi.
Kemal Zeytinoğlu caddesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kum ve tuğla ile dolu bir kamyonun yokuşu çıkarken geriye kaymaya başladığı iddia edildi. Yükten dolayı şoförünün durduramadığı söylenen kamyon türbe duvarına çarparak durabildi. Az aşağıda park halinde birçok araca doğru sürüklenen kamyonun türbe duvarına çarparak durmasıyla büyük bir facia atlatılmış oldu. Birçok aracın ve yakınındaki insanların zarar görebileceği bir kazanın önüne geçilirken türbede bulunan insanlar kısa süreli panik yaşadı.

Daha fazla tahribat olabilirdi
Kasası tuğla ve kum ile dolu olduğu söylenen kamyonun çarptığı kerpiç yapıdaki Hazreti Şehabettin Sühreverdi türbesinin duvarı büyük zarar gördü. Normalde yük dolu kamyonların çarptığı beton binaların dahi büyük zarar görmesine alışan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kaza sebebi ile türbe içinde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Türbe duvarının onarımı başladı
İnşaat malzemelerinin ticaretini yapan bir firmaya ait olduğu iddia edilen kamyonun çarpma sonucu türbe duvarlarında tahribata sebep oldu. Kamyonun ait olduğu firma tarafından yapılacağı öğrenilen onarma çalışması günün erken saatlerinden itibaren başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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