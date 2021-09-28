Büyükerşen, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi “Türkiye’ye örnek, mükemmel üstü bir okul”

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ederek, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi.

Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmenin ardından ikili, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçti. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte atölyeleri ve sınıfları gezen Başkan Büyükerşen, yetkililerden okul hakkında bilgi aldı. Başkan Küpeli, Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemini çektiği ve 2019 yılında 100 öğrenci ile eğitim hayatına başlayan okulun, gelinen noktada öğrenci kapasitesinin 763’e ulaştığını şehrin yoğun teveccühüyle karşılaştıklarını aktardı. Okulun kuruluş amaçlarından söz eden Küpeli, bilimsel çalışmalar yanı sıra yetiştirecekleri nitelikli teknik elemanlarla Eskişehir sanayiinin geleceğinin biçimlendirilmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti.



Üretken ekonomiye iş gücü yetiştirecek

“Üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diyen Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB yönetimi olarak il sanayimizin çok uzun yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirmek için çıktığımız yolda, bugün geldiğimiz noktada o hayallerin gerçeğe nasıl dönüştüğünü hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği yaparak hem ulusal ve hem uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi, meslek ahlakı ve mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Uzun yıllar çalıştığınız ve yöneticiliğini yaptığınız, Eskişehir’de ve dünyada örnek gösterilen bir üniversite haline getirdiğiniz Anadolu Üniversitesi gibi, bizler de sizlerden aldığımız feyz ile EOSB Yönetimi olarak ilk olarak Meslek Lisemizi ülkemizin en iyi meslek liselerinden biri haline getirdikten sonra, hedefimiz Eskişehir sanayisine nitelikli mühendisler yetiştirecek bir Teknik Üniversite’yi kurmak arzusundayız” diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, altyapı ve üstyapısıyla, içerisinde barındırdığı tesisleri ile Eskişehir’in son derece modern ve çağdaş bir organize sanayi bölgesine sahip olduğunu söyledi. Eskişehir OSB tarafından Eskişehir’e kazandırılan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden övgüyle bahseden Başkan Büyükerşen, “Son derece modern, teknolojik sistemler kullanılarak açılan bu okul Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacaktır. Burası tek cümle ile özetleyecek olursak mükemmel üstü bir okul. Bir Eskişehirli olarak, uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yapan akademisyen sıfatıyla takdir ve hayranlık duygularımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemiz için örnek teşkil edecek bir tesisin, eğitim kurumunun hayata geçirilmesinde başta Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli olmak üzere yönetim ve denetim kurulu üyelerini, yanı sıra okulun yapımında emeği geçen tüm herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok önemli bir esere imza attınız. Okulu gezip, gördüklerimden çok mutlu oldum, gurur duydum. Benzersiz ve çok güzel bir okul hayata geçirmişsiniz. Burada okuyan çocuklar çok şanslı” dedi.

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