73 yaşındaki AÖF öğrencisinin mezuniyet sevinci İsmail Yörükoğlu: “Eğitim hayatıma hukuk okuyarak devam etmek istiyorum”

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin sunduğu olanaklar sayesinde 2013 yılında Açıköğretim Sistemi İşletme Fakültesi’nden mezun olan 73 yaşındaki İsmail Yörükoğlu, Açıköğretim Fakültesi Adalet Programı’ndan mezun olarak ikinci kez mezuniyet sevinci yaşadı.

Hali hazırda Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi de olan İsmail Yörükoğlu, daha sonrasında ise Hukuk Fakültesi’nde okumak istediğini belirtti. Yörükoğlu, yaşlı olduğunu düşünüp 73 yaşında okumasına garip karşılayanlara ise güldüğünü söyledi. Gençlerin hayatın her alanında kendilerini geliştirmeleri konusunda dileklerde bulunan Yörükoğlu, “Şiir kitabımda da belirttiğim gibi hedefe ulaşmak için insanın hayal etmesi, niyet etmesi, kararlı ve tutarlı olarak vazgeçmemesi, emek vererek asla pes etmemesi ve ilkeli olup disiplinli çalışması gerektiğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de Dikey Geçiş Sınavı’na girip hukuk okumak istiyorum. Biliyorsunuz hukuk evrenseldir, adalet demektir. Uzun yıllar asker olarak hizmet verdim, insanlara bundan sonra hukuk alanında yardım etmek istiyorum. Yaşlı olduğumu düşünen insanlar bu durumu garip karşılıyor fakat okumanın yaşı olmadığından ben gülüp geçiyorum. Geleceğimiz olan gençlerimizin hayatın her alanında kendilerini geliştirmelerini diliyorum. Temennim ilkeli ve disiplinli bir şekilde gençlerin bayrağı bizden devralarak bizleri gururlandırmasıdır” diye konuştu.

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