Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı TEKNOFEST'te ödül alan ESATAMAT'ı inceledi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar bölümü öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ve Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de "En İyi Tasarım" ve "Teşvik" ödülünü alan ESATAMAT isimli aracı görmek amacıyla Eskişehir'e geldi.

Desteklerinden ve ilgilerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'yı Eskişehir'de görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Proje hakkında bilgi veren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, “Dünya'da gelişen talepler doğrultusunda biz de okulumuzda elektrikli araç yapmaya karar verdik. Bölüm öğretmenleri ve bölüm öğrencileriyle birlikte 6 ay boyunca geceli gündüzlü çalışarak elektrikli otomobilimizi yaptık” dedi.

Ziyaret sorununda Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, proje ekibini tebrik ederek, "Sizlerin başarıları ile gurur duyuyoruz. Projede emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

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