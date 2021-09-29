Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri’nde ücretsiz olarak düzenlenen yeni dönem kurslar devam ederken, çocuklar jimnastik ve basketbol kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen yeni dönem kursları sürüyor. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. 49 yaş arası çocuklar için jimnastik, 716 yaş arası çocuklar için basketbol, tekvando, voleybol, futbol, masa tenisi kursları düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından yetişkinlere yönelik aerobik, pilates, work out, strong dance ve yoga kursları yer alıyor.



Çocukların jimnastik ve basketbola ilgisi yoğun

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslar kapsamında çocuklar, jimnastik ve basketbol eğitimlerine de katılıyor.

Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin, kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri bu branştaki boşluğu da dolduruyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. Koronavirüs tedbirleri eşliğinde basketbol ve jimnastik yapan çocuklar ve aileleri, memnuniyetini belirtirken Tepebaşı Belediyesi’ne de teşekkürlerini sunuyor.

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